https://tr.sputniknews.com/20210809/selvi-mansur-yavasin-kilicdarogluna-cumhurbaskani-adayi-olmayacagini-ilettigi-soyleniyor-1045197304.html

Selvi: Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanı adayı olmayacağını ilettiği söyleniyor

Selvi: Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanı adayı olmayacağını ilettiği söyleniyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, gelecek seçimlerle ilgili edindiği kulis bilgilerini aktarırken "Mansur Yavaş’ın Kılıçdaroğlu’na cumhurbaşkanı adayı... 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T09:18+0300

2021-08-09T09:18+0300

2021-08-09T09:19+0300

türkiye

dünya

haberler

mansur yavaş

erken seçim

abdulkadir selvi

cumhurbaşkanlığı

aday

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0e/1044968080_0:0:860:486_1920x0_80_0_0_12f32dd00f1b6d1b7def9655b4e1ae67.jpg

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Kılıçdaroğlu’nun erken seçim ve İmamoğlu hamlesi' başlığıyla yayımlanan yazısında muhalefet açısından gelecek seçimlerin en önemli ayağını cumhurbaşkanı adaylığının oluşturacağını söyledi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığında istekli olduğunu belirten Selvi, "Her sorulduğunda, 'Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görevdir. Talep gelirse olunur' diyor" ifadesini kullandı.Selvi, CHP liderinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığıyla ilgili soruya "Büyükşehir Belediye Başkanları bir dönem daha devam etmeli" yanıtını verdiğini hatırlatarak şunları kaydetti:'İmamoğlu ne yapar?''Aday olur mu?''Kolay pes etmez'Selvi, devamında "Ama kimse İmamoğlu’nun kolay pes edeceğini beklemesin. İmamoğlu ABD’nin, HDP’nin İstanbul dükalığının desteğine güveniyor" görüşünü dile getirdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, haberler, mansur yavaş, erken seçim, abdulkadir selvi, cumhurbaşkanlığı, aday