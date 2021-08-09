Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210809/selvi-mansur-yavasin-kilicdarogluna-cumhurbaskani-adayi-olmayacagini-ilettigi-soyleniyor-1045197304.html
Selvi: Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanı adayı olmayacağını ilettiği söyleniyor
Selvi: Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanı adayı olmayacağını ilettiği söyleniyor
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, gelecek seçimlerle ilgili edindiği kulis bilgilerini aktarırken "Mansur Yavaş’ın Kılıçdaroğlu’na cumhurbaşkanı adayı... 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T09:18+0300
2021-08-09T09:19+0300
türkiye
dünya
haberler
mansur yavaş
erken seçim
abdulkadir selvi
cumhurbaşkanlığı
aday
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0e/1044968080_0:0:860:486_1920x0_80_0_0_12f32dd00f1b6d1b7def9655b4e1ae67.jpg
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Kılıçdaroğlu’nun erken seçim ve İmamoğlu hamlesi' başlığıyla yayımlanan yazısında muhalefet açısından gelecek seçimlerin en önemli ayağını cumhurbaşkanı adaylığının oluşturacağını söyledi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığında istekli olduğunu belirten Selvi, "Her sorulduğunda, 'Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görevdir. Talep gelirse olunur' diyor" ifadesini kullandı.Selvi, CHP liderinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığıyla ilgili soruya "Büyükşehir Belediye Başkanları bir dönem daha devam etmeli" yanıtını verdiğini hatırlatarak şunları kaydetti:'İmamoğlu ne yapar?''Aday olur mu?''Kolay pes etmez'Selvi, devamında "Ama kimse İmamoğlu’nun kolay pes edeceğini beklemesin. İmamoğlu ABD’nin, HDP’nin İstanbul dükalığının desteğine güveniyor" görüşünü dile getirdi. 
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0e/1044968080_35:0:809:486_1920x0_80_0_0_b70b05f66b8cc1a962d05abb5518024d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, haberler, mansur yavaş, erken seçim, abdulkadir selvi, cumhurbaşkanlığı, aday

Selvi: Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanı adayı olmayacağını ilettiği söyleniyor

09:18 09.08.2021 (güncellendi: 09:19 09.08.2021)
© AAKılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'a: Ankara'yı Mustafa Kemal'in Ankara'sı yapacak
Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'a: Ankara'yı Mustafa Kemal'in Ankara'sı yapacak - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
© AA
Abone ol
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, gelecek seçimlerle ilgili edindiği kulis bilgilerini aktarırken "Mansur Yavaş’ın Kılıçdaroğlu’na cumhurbaşkanı adayı olmayacağını, bir dönem daha devam etmek istediğini ilettiği söyleniyor" dedi.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Kılıçdaroğlu’nun erken seçim ve İmamoğlu hamlesi' başlığıyla yayımlanan yazısında muhalefet açısından gelecek seçimlerin en önemli ayağını cumhurbaşkanı adaylığının oluşturacağını söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığında istekli olduğunu belirten Selvi, "Her sorulduğunda, 'Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görevdir. Talep gelirse olunur' diyor" ifadesini kullandı.
Selvi, CHP liderinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığıyla ilgili soruya "Büyükşehir Belediye Başkanları bir dönem daha devam etmeli" yanıtını verdiğini hatırlatarak şunları kaydetti:
  • "Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nun ikinci dönem de Ankara ve İstanbul’u yönetmelerini istiyor. Mansur Yavaş’ın Kılıçdaroğlu’na Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını, bir dönem daha devam etmek istediğini ilettiği söyleniyor.
  • Ama Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda çok istekli. O nedenle Kılıçdaroğlu’nun sözleri İmamoğlu’na 'Sen aday değilsin' mesajı olarak yorumlanıyor.  Ayrıca Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun önünü kesmek için de ikide bir erken seçim diyor. 

'İmamoğlu ne yapar?'

  • Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı denkleminin dışına itmek için bir biri ardına hamlelerini yapıyor. Ama Ekrem İmamoğlu henüz kozlarını sahaya sürmedi. Bu süreçte en kritik soruyu İmamoğlu’nun ne yapacağı oluşturuyor. Millet İttifakı’nın ortak adayı olmazsa tek başına aday mı olacak, yoksa ortak adaylık için mücadele mi edecek? 

'Aday olur mu?'

  • İmamoğlu’nun CHP'ye rağmen aday olması beklenmiyor. Millet İttifakı bir aday çıkardığı takdirde kendisinin ayrıca aday olmasına ihtimal verilmiyor. Kılıçdaroğlu üzerinde etkin bir isim olan araştırmacı İbrahim Uslu, CHP'ye karşı aday olmanın pek kolay bir iş olmadığını söyledi."

'Kolay pes etmez'

Selvi, devamında "Ama kimse İmamoğlu’nun kolay pes edeceğini beklemesin. İmamoğlu ABD’nin, HDP’nin İstanbul dükalığının desteğine güveniyor" görüşünü dile getirdi.
 
000000
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:51RTÜK'ten Aşk Mantık İntikam dizisine ceza
11:50Angry Birds'ün geliştiricisi Rovio, Türk oyun şirketini satın alıyor
11:25Rusya’da bir Kovid-19 hastanesinde kedi kurtarma operasyonu
11:04İstanbul Çekmeköy'de silahlı çatışma: 1 yaralı
11:03Yeni Zelanda, sınırlarını aşı çalışmaları tamamlanınca açacak
10:55Kayınvalidesini öldüren damat: Namus davası nedeniyle yaptım
10:50Bakan Pakdemirli: Ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürdük
10:38İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu: Aşı olsanız da pozitif olabilirsiniz
10:31Taliban, Afganistan'da 10. vilayet merkezini de ele geçirdi
10:19Sanayi üretimi Haziran'da yıllık yüzde 23.9 arttı
10:18Almanya: Taliban iktidarı ele geçirip şeriat getirirse Afganistan'a mali yardımı keseriz
10:13Doç. Dr. Doğan'dan Delta varyantı uyarısı: 'Yalancı güven hissi hataya götürür'
10:13Kamçatka’da helikopter göle düştü
10:04Hürriyet yazarı Bayer: Büyük orman yangınları İstanbul’u cayır cayır yakabilir
09:34Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi durumumuz söz konusu olamaz
09:31'Prim günü eksik olana erken emeklilik imkanı'
09:24Japonya'da parçalanan kargo gemisinde petrol sızıntısı
09:16Kovid-19 PCR testlerinde varyant endişesi
09:00İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Bartın'da 318, Kastamonu'da 210, Sinop'ta 106 kişi tahliye edildi
08:53Hürriyet yazarı Selvi: Erdoğan büyük lider, Türk demokrasisine büyük bir hizmet yaptı