https://tr.sputniknews.com/20210809/seyir-halindeki-arac-karsi-seride-gecti-2-otomobille-carpismaktan-son-anda-kurtuldu-1045202620.html

Seyir halindeki araç karşı şeride geçti, 2 otomobille çarpışmaktan son anda kurtuldu

Seyir halindeki araç karşı şeride geçti, 2 otomobille çarpışmaktan son anda kurtuldu

Bartın’da seyir halinde iken karşı şeride geçen ve 2 otomobille çarpışmaktan son anda kurtulan otomobil takla atarak durabildi. 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T18:21+0300

2021-08-09T18:21+0300

2021-08-09T18:21+0300

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Zonguldak’ın Perşembe beldesinden Bartın’ın Kozcağız istikametine seyir halinde olan bir otomobil şerit ihlali yaparak ilerlerken, bu sırada karşı şeritte ilerleyen 2 otomobille çarpışmaktan, diğer sürücülerin dikkati sayesinde son anda kurtuldu.Hızla kendilerine doğru gelen otomobili fark eden sürücüler son anda direksiyon kırıp çarpışmaktan kurtuldular. Bu sırada direksiyon hakimiyetini yitiren otomobilin sürücüsü iki araca sürterek geçtikten sonra takla atarak durabildi.O anlar ise bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

bartın

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2021

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türkiye, haberler, trafik kazası, kaza, bartın