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https://tr.sputniknews.com/20210809/talibandan-abdye-tehdit-afganistanin-icislerine-karismayin-1045200075.html
Taliban'dan ABD'ye tehdit: Afganistan'ın içişlerine karışmayın
Taliban'dan ABD'ye tehdit: Afganistan'ın içişlerine karışmayın
Taliban, ABD'nin Afganistan'ın iç işlerine daha fazla müdahale etmemesini belirten bir tehdit mesajı yayımladı. 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T14:50+0300
2021-08-09T15:12+0300
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Taliban sözcüsü, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada "ABD'nin Afganistan'a müdahalesine karşı uyarıda bulunuyoruz" dedi ve Afganistan'da ateşkes sağlanamadığını belirtti. Sözcü ayrıca, Afgan hükümetinin de çeşitli illerde operasyonlar başlatarak ülkedeki gerilimi tırmandırdığını ifade etti. Bu açıklama, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde ABD birliklerine ait B-52 bombardıman uçaklarının Taliban mevzilerini bombalamasının ardından geldi. Afganistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Fawad Aman da, Cüzcan vilayetindeki Taliban güçlerinin vurulduğunu ve 200 teröristin öldürüldüğünü belirten bir tweet paylaştı. Afganistan Savunma Bakanlığı: 570'den fazla Taliban teröristi öldürüldü Afganistan Savunma Bakanlığı ise bugün yaptığı açıklamada, Afgan hükümet güçlerinin son 24 saat içinde 570'den fazla Taliban teröristini öldürdüğünü açıkladı. Bakanlığın Twitter'ından yapılan açıklamada, "Nangarhar, Khost, Logar, Paktia, Kandahar, Herat, Farah, Jowzjan, Samangan, Helmand, Takhar, Kunduz ve Panjshir illerinde son 24 saatte 579 Talibanlı terörist öldürüldü, 161'ı da yaralandı" denildi. Bir haftadan kısa sürede altı vilayet başkenti ele geçirildi​Öte yandan, Taliban'ın bir haftadan kısa süre içinde kuzeydeki Aibak kentini de ele geçirerek altıncı bir Afgan eyalet başkentinin kontrolünü aldığını belirtildi. Taliban 6 Haziran'da Nemruz vilayetinin yönetim merkezi Zaranc'ı ele geçirmişti. Bu, ülkede ilerleyişini sürdüren Taliban'ın ele geçirdiği ilk eyalet başkenti olmuştu. Daha sonra ise kısa süre içinde Cüzcan, Kunduz, Sar-e Pul ve Tahar vilayetlerinin başkenti Taliban tarafından ele geçirilmişti. Taliban, Afganistan topraklarının yüzde 80'den fazlasını kontrol ettiğini öne sürüyor.Zaman zaman savaş uçaklarıyla Afgan ordusuna destek veren ABD'nin askeri faaliyetleri, ay sonunda bitecek.New York Times gazetesinde yer alan ve adı açıklanmayan üst düzey yetkililere dayandırılan habere göre Beyaz Saray, Afganistan planını revize etmeyi düşünmüyor.Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Taliban saldırıları ve çatışmalarda, son bir ayda binden fazla sivil hayatını kaybetti. Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.
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asya & pasifik, haberler, taliban, afganistan, abd

Taliban'dan ABD'ye tehdit: Afganistan'ın içişlerine karışmayın

14:50 09.08.2021 (güncellendi: 15:12 09.08.2021)
© REUTERS / JALIL AHMADTaliban
Taliban - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
© REUTERS / JALIL AHMAD
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Taliban, ABD'nin Afganistan'ın iç işlerine daha fazla müdahale etmemesini belirten bir tehdit mesajı yayımladı.
Taliban sözcüsü, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada "ABD'nin Afganistan'a müdahalesine karşı uyarıda bulunuyoruz" dedi ve Afganistan'da ateşkes sağlanamadığını belirtti. 
Sözcü ayrıca, Afgan hükümetinin de çeşitli illerde operasyonlar başlatarak ülkedeki gerilimi tırmandırdığını ifade etti. 
Bu açıklama, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde ABD birliklerine ait B-52 bombardıman uçaklarının Taliban mevzilerini bombalamasının ardından geldi. 
Afganistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Fawad Aman da, Cüzcan vilayetindeki Taliban güçlerinin vurulduğunu ve 200 teröristin öldürüldüğünü belirten bir tweet paylaştı. 

Afganistan Savunma Bakanlığı: 570'den fazla Taliban teröristi öldürüldü 

Afganistan Savunma Bakanlığı ise bugün yaptığı açıklamada, Afgan hükümet güçlerinin son 24 saat içinde 570'den fazla Taliban teröristini öldürdüğünü açıkladı. 
Bakanlığın Twitter'ından yapılan açıklamada, "Nangarhar, Khost, Logar, Paktia, Kandahar, Herat, Farah, Jowzjan, Samangan, Helmand, Takhar, Kunduz ve Panjshir illerinde son 24 saatte 579 Talibanlı terörist öldürüldü, 161'ı da yaralandı" denildi. 

Bir haftadan kısa sürede altı vilayet başkenti ele geçirildi

​Öte yandan, Taliban'ın bir haftadan kısa süre içinde kuzeydeki Aibak kentini de ele geçirerek altıncı bir Afgan eyalet başkentinin kontrolünü aldığını belirtildi. 
Taliban 6 Haziran'da Nemruz vilayetinin yönetim merkezi Zaranc'ı ele geçirmişti. Bu, ülkede ilerleyişini sürdüren Taliban'ın ele geçirdiği ilk eyalet başkenti olmuştu. 
Daha sonra ise kısa süre içinde Cüzcan, Kunduz, Sar-e Pul ve Tahar vilayetlerinin başkenti Taliban tarafından ele geçirilmişti. 
Taliban, Afganistan topraklarının yüzde 80'den fazlasını kontrol ettiğini öne sürüyor.
Zaman zaman savaş uçaklarıyla Afgan ordusuna destek veren ABD'nin askeri faaliyetleri, ay sonunda bitecek.
New York Times gazetesinde yer alan ve adı açıklanmayan üst düzey yetkililere dayandırılan habere göre Beyaz Saray, Afganistan planını revize etmeyi düşünmüyor.
Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Taliban saldırıları ve çatışmalarda, son bir ayda binden fazla sivil hayatını kaybetti. Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.
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