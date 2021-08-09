https://tr.sputniknews.com/20210809/tecavuze-ugradigini-bildirdi-gozaltina-alinan-sahis-serbest-birakildi-18-yasindaki-eda-nur-kaplan-1045196118.html

Tecavüze uğradığını bildirdi, gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı: 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan intihar etti

Tecavüze uğradığını bildirdi, gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı: 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan intihar etti

Ankara'da 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, polise giderek cinsel saldırıya uğradığını bildirdi. Gözaltına alınan şahıs, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı... 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T01:49+0300

2021-08-09T01:49+0300

2021-08-09T05:20+0300

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Cumartesi saat 01.00 sıralarında Çankaya Alacaatlı Mahallesi'ndeki sitede bir süredir ablasıyla yaşayan Eda Nur Kaplan, 15'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Genç kadının cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Babasını küçük yaşta kaybeden ve yetiştirme yurdunda büyüyen Eda Nur Kaplan'ın intihardan bir gün önce polise giderek, 30 Temmuz'da iki kişinin cinsel saldırısına uğradığını bildirip şikayetçi olduğu öğrenildi.Eda Nur Kaplan'ın sağlık kontrolünde cinsel saldırıya uğradığına yönelik herhangi bir bulguya rastlanmadığı öne sürüldü. Ancak ismini verdiği Mehmet A. gözaltına alındı. Mehmet A.'nın sorgusunda, diğer kişinin adının Yusuf G. olduğu öğrenildi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.Mehmet A. ise Emniyetteki ifadesinin ardından delil yetersizliği gerekçesiyle serbest bırakıldı.Son mesajında 'Hakkımı yerde bırakmayın' dediEda Nur Kaplan'ın yaşamına son vermeden önce annesine cep telefonundan mesaj attığı aktarıldı.Mesajda şu ifadeler yer aldı:​Kaplan’ın mektubunun ortaya çıkmasının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, #edanuricinadalet hastagıyla paylaşımda bulundu.Ankara Kadın Platformu, yaptığı paylaşımda, “30 Temmuz'da Ankara’da 2 kişinin tecavüzüne uğrayan, şikayeti sonrası tecavüzcülerin serbest kalmasını kaldıramayan Eda Nur hayatına son verdi! Bu intihar değil cinayettir! Kadınları değil, tecavüzcü erkekleri koruyan erkek devlet Eda Nur'un failidir” ifadelerine yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20210120/intihara-kalkisip-yataga-bagimli-kalan-cinsel-saldiri-magdurunun-avukatina-da-tecavuz-tehdidi-1043616452.html

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türkiye, haberler, ankara, tecavüz, cinsel saldırı, intihar