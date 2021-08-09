https://tr.sputniknews.com/20210809/thy-yanginlarla-mucadele-icin-iki-helikopter-kiraladi-1045202815.html

THY, yangınlarla mücadele için iki helikopter kiraladı

THY, yangınlarla mücadele için iki helikopter kiraladı

Türk Hava Yolları (THY), 2 yangın söndürme helikopteri kiralayarak Orman Genel Müdürlüğü'nün kullanımına sundu. 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T18:45+0300

2021-08-09T18:45+0300

2021-08-09T18:45+0300

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THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele ederken şirket de yangınlara müdahale çalışmalarına desteğini sürdürüyor.Daha önce orman yangınlarının olduğu bölgelere 150 bin fidan bağışı yapacağını açıklayan THY, şimdi de amfibik uçaklar ve helikopterler kiralayarak Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü’nün hizmetine vermeyi kararlaştırdı.Bu doğrultuda ilk etapta iki yangın söndürme helikopteri kiralanarak Orman Genel Müdürlüğü’nün kullanımına sunuldu.Yangınla mücadele edecek 2,5 ton su kapasiteli Mil Mi-8 ve Mi-17 tipi iki adet helikopter, 2 ay kesin ve 1 ay opsiyonlu kiralanarak 9 Ağustos tarihinde teslim alındı.Dalaman Havalimanı'nda bulundurulacak helikopterler bölgede yaşanacak olası yangınlara en hızlı şekilde müdahaleye hazır olacak.Öte yandan üçüncü bir helikopterin teslim alınması için de görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

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