https://tr.sputniknews.com/20210809/tokinin-6-yil-once-60-milyon-liraya-yaptigi-ogrenci-yurdu-32-milyona-satisa-cikartildi-1045197281.html

TOKİ'nin 6 yıl önce 60 milyon liraya yaptığı öğrenci yurdu, 32 milyona satışa çıkartıldı

TOKİ'nin 6 yıl önce 60 milyon liraya yaptığı öğrenci yurdu, 32 milyona satışa çıkartıldı

Karabük’te 6 yıl önce TOKİ tarafından 60 milyon liraya, üniversiteye uzak bir bölgede yapılan yurt binası, 32 milyon liraya satışa çıkartıldı. 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T09:09+0300

2021-08-09T09:09+0300

2021-08-09T09:11+0300

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Karabük'te üniversitenin kurulmasıyla öğrenci yurdu ihtiyacı doğdu. TOKİ de kendilerine gelen talep üzerine şehir merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulunan Soğuksu Mahallesi'ne 6 yıl önce yurt binası yaptı. Ancak bin öğrenci kapasiteli, 14 katlı modern yurt binası faaliyete geçmedi. Yıllardır kaderine terk edilen yurt binası dururken, öğrenciler özel yurtlarda barınmak zorunda kaldı.Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre Karabük'ün yerel kanallarından, BRTV'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya konuyu Cumhurbaşkanlığı'na iletti. TOKİ de 60 milyon liraya mal ettiği binayı satışa çıkarma kararı aldı.Bina için önce 52 milyon lira istendi. Ancak alıcı çıkmadı. Satış için 13 Ağustos'ta yeniden ihaleye çıkılacağı duyuruldu. Yurt binasının bedeli, maliyetinin yaklaşık yarı fiyatı olan 32 milyon lira olarak belirledi.'Yurt lobisi, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun bu binayı almasını engelliyor'Bir yetkili, yarı fiyatına satılacak olan yurt binasının üniversiteye uzak yapıldığının altını çizerek şöyle dedi:

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türkiye, haberler, karabük, toki, yurt, öğrenci