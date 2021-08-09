Türkiye, Yunanistan'a 2 yangın söndürme uçağı gönderecek

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, mevkidaşı Çavuşoğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.Dendias, "Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Türkiye’nin bize göndereceği 2 yangın söndürme uçağı için teşekkür ettim" ifadelerini kullandı.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Yunanistan’a 2 adet yangın söndürme uçağı göndereceğini duyurdu.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, mevkidaşı Çavuşoğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.
Dendias, "Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Türkiye’nin bize göndereceği 2 yangın söndürme uçağı için teşekkür ettim" ifadelerini kullandı.
Σε σημερινή τηλεφωνική μας επικοινωνία ευχαρίστησα τον ΥΠΕΞ της Τουρκίας @MevlutCavusoglu, ο οποίος με ενημέρωσε ότι δύο τουρκικά πυροσβεστικά αεροσκάφη θα αποσταλούν στην Ελλάδα, καθώς, όπως επισήμανε, πλέον οι πυρκαγιές στην Τουρκία είναι υπό έλεγχο. pic.twitter.com/7jcUtKx1bz