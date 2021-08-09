https://tr.sputniknews.com/20210809/turkiyede-son-24-saatte-23-bin-731-yeni-vaka-tespit-edildi-117-kisi-hayatini-kaybetti-1045203389.html

Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 731 yeni vaka tespit edildi, 117 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 731 yeni vaka tespit edildi, 117 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti. 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T19:40+0300

2021-08-09T19:40+0300

2021-08-09T20:03+0300

koronavirüs

son dakika

koronavirüs

vaka

fahrettin koca

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Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu "Vaka sayılarının artış hızının durağan hale gelmesi ve vaka sayılarının azalması için önümüzdeki 10 gün çok önemli. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayı ihmal etmemeliyiz" ifadeleriyle paylaştı.​Bakan Koca aşı verilerine ilişkin "Hakkari, aşılanma oranıyla Kovid-19’a karşı güçlü 13 il arasında. Oranın düşük olduğu Iğdır, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Hakkari’nin aşı kararını, aşılanma hızını örnek almalı. Van’la Şırnak’tan %75’imiz aşılandık haberini bekliyoruz" paylaşımında bulundu. ​

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son dakika, koronavirüs, vaka, fahrettin koca