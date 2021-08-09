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https://tr.sputniknews.com/20210809/tusas-boeing-737-icin-motor-kapagi-uretecek-1045199109.html
TUSAŞ, Boeing 737 için motor kapağı üretecek
TUSAŞ, Boeing 737 için motor kapağı üretecek
Boeing ile TUSAŞ, Boeing’in tek koridorlu uçak ailesi Boeing 737’lerin motor kapağı üretim ve tedariki için sözleşme imzaladı. TUSAŞ’ın bu sözleşme ile 2025... 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T13:24+0300
2021-08-09T13:25+0300
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türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş)
türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), yeni sözleşmelerle Boeing Ticari Uçaklar portföyünü genişletiyor. TUSAŞ son olarak Boeing ile Boeing 737 motor kapağı üretimi için sözleşme imzaladı. Bu sözleşme ile TUSAŞ’ın 2025 yılından itibaren üretilen tüm Boeing 737 uçakları için aylık motor kapağı üretiminin yarısını karşılaması öngörülüyor.737 motor kapaklarının üretimi, TUSAŞ’ın halihazırda Boeing için 787 Dreamliner irtifa dümeni, kargo paneli, kuyruk yatay hücum kenarı ile 737 irtifa dümenini üretmekte olduğu Ankara’daki tesislerinde gerçekleştirilecek.'Yeni bir yetkinliği daha şirketimize kazandırıyoruz'Anlaşmaya ilişkin açıklama yapan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, “Şirketimiz yarım asırlık tecrübesi ile hava yapısalları alanında rüştünü ispatlamış üreticiler arasında yer almaya devam ediyor. Bir yandan ülkemizin havacılık alanında beka projelerini üretirken, diğer taraftan dünyanın önde gelen hava platformu üreticileri için de yüksek kaliteli kritik üretimler gerçekleştiriyoruz. Anlaşma kapsamında Boeing için üretimini gerçekleştireceğimiz motor kapağı üretimi için heyecanlıyız. Yeni bir yetkinliği daha şirketimize kazandırıyoruz” diye konuştu.Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın ise, “Boeing’in stratejik büyüme ülkeleri arasında yer alan ve önemli bir sanayi ve teknoloji ortağı olan Türkiye’nin, küresel havacılık sektörüne büyük katkılar sağlama potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Boeing, Türkiye ile birlikte birkaç yıl önce hayata geçirdiği Milli Havacılık Planı ile ülkedeki varlığını, yatırımlarını ve tedarik zincirini genişletti. 737 motor kapağı üretimi için TUSAŞ’ın seçilmesi, Boeing’in Türkiye ile olan stratejik ortaklığını ve Türk havacılık sanayiinin dünya standartlarındaki kabiliyetini yansıtmaktadır” ifadelerini kullandı.
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türkiye, haberler, boeing 737, tusaş, tusaş/tai, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş), türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)

TUSAŞ, Boeing 737 için motor kapağı üretecek

13:24 09.08.2021 (güncellendi: 13:25 09.08.2021)
© REUTERS / Lindsey WassonBoeing 737 Max
Boeing 737 Max - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
© REUTERS / Lindsey Wasson
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Boeing ile TUSAŞ, Boeing’in tek koridorlu uçak ailesi Boeing 737’lerin motor kapağı üretim ve tedariki için sözleşme imzaladı. TUSAŞ’ın bu sözleşme ile 2025 yılından itibaren üretilen tüm Boeing 737 uçakları için aylık motor kapağı üretiminin yarısını karşılaması öngörülüyor.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), yeni sözleşmelerle Boeing Ticari Uçaklar portföyünü genişletiyor. TUSAŞ son olarak Boeing ile Boeing 737 motor kapağı üretimi için sözleşme imzaladı. Bu sözleşme ile TUSAŞ’ın 2025 yılından itibaren üretilen tüm Boeing 737 uçakları için aylık motor kapağı üretiminin yarısını karşılaması öngörülüyor.
737 motor kapaklarının üretimi, TUSAŞ’ın halihazırda Boeing için 787 Dreamliner irtifa dümeni, kargo paneli, kuyruk yatay hücum kenarı ile 737 irtifa dümenini üretmekte olduğu Ankara’daki tesislerinde gerçekleştirilecek.

'Yeni bir yetkinliği daha şirketimize kazandırıyoruz'

Anlaşmaya ilişkin açıklama yapan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil,Şirketimiz yarım asırlık tecrübesi ile hava yapısalları alanında rüştünü ispatlamış üreticiler arasında yer almaya devam ediyor. Bir yandan ülkemizin havacılık alanında beka projelerini üretirken, diğer taraftan dünyanın önde gelen hava platformu üreticileri için de yüksek kaliteli kritik üretimler gerçekleştiriyoruz. Anlaşma kapsamında Boeing için üretimini gerçekleştireceğimiz motor kapağı üretimi için heyecanlıyız. Yeni bir yetkinliği daha şirketimize kazandırıyoruz” diye konuştu.
Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın ise, “Boeing’in stratejik büyüme ülkeleri arasında yer alan ve önemli bir sanayi ve teknoloji ortağı olan Türkiye’nin, küresel havacılık sektörüne büyük katkılar sağlama potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Boeing, Türkiye ile birlikte birkaç yıl önce hayata geçirdiği Milli Havacılık Planı ile ülkedeki varlığını, yatırımlarını ve tedarik zincirini genişletti. 737 motor kapağı üretimi için TUSAŞ’ın seçilmesi, Boeing’in Türkiye ile olan stratejik ortaklığını ve Türk havacılık sanayiinin dünya standartlarındaki kabiliyetini yansıtmaktadır” ifadelerini kullandı.
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