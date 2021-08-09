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https://tr.sputniknews.com/20210809/ugurtan-sayinerin-adi-cankayada-parka-verilecek-1045198162.html
Uğurtan Sayıner'in adı, Çankaya'da parka verilecek
Uğurtan Sayıner'in adı, Çankaya'da parka verilecek
Çankaya Belediyesi, 'Bizimkiler' dizisinde canlandırdığı 'Cemil' karakteriyle tanınan tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner'in adını, yeni yapılan parklardan... 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T12:03+0300
2021-08-09T12:05+0300
yaşam
haberler
uğurtan sayıner
çankaya
ankara
park
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Çankaya Belediyesi, 1989 - 2002 yılları arasında yayınlanan 'Bizimkiler' dizisinde Cemil karakterine hayat veren ve haziran ayında vefat eden tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner'in adını, yeni yapılan parklardan birine verme kararı aldı.Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, halkın sevgisini kazanan sanatçıların gelecek nesiller tarafından da hatırlanmasını amaçladıklarını söyledi.Çankaya'nın yeşile ve doğaya büyük önem verdiğini söyleyen Taşdelen, "Her yıl ilçemizin yeşiline yeşil katıyor, onlarca yeni park açılışı yapıyoruz. Tüm gücümüzle çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz" dedi.
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haberler, uğurtan sayıner, çankaya, ankara, park

Uğurtan Sayıner'in adı, Çankaya'da parka verilecek

12:03 09.08.2021 (güncellendi: 12:05 09.08.2021)
© Fotoğraf : YoutubeUğurtan Sayıner
Uğurtan Sayıner - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
© Fotoğraf : Youtube
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Çankaya Belediyesi, 'Bizimkiler' dizisinde canlandırdığı 'Cemil' karakteriyle tanınan tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner'in adını, yeni yapılan parklardan birine verme kararı aldı.
Çankaya Belediyesi, 1989 - 2002 yılları arasında yayınlanan 'Bizimkiler' dizisinde Cemil karakterine hayat veren ve haziran ayında vefat eden tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner'in adını, yeni yapılan parklardan birine verme kararı aldı.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, halkın sevgisini kazanan sanatçıların gelecek nesiller tarafından da hatırlanmasını amaçladıklarını söyledi.
Çankaya'nın yeşile ve doğaya büyük önem verdiğini söyleyen Taşdelen, "Her yıl ilçemizin yeşiline yeşil katıyor, onlarca yeni park açılışı yapıyoruz. Tüm gücümüzle çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz" dedi.
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