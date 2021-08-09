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Van'da zincirleme kaza: 2'si çocuk 10 yaralı
Van'da zincirleme kaza: 2'si çocuk 10 yaralı
Van Başkale'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 2'si çocuk 10 kişi yaralandı. 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T07:23+0300
2021-08-09T07:23+0300
2021-08-09T07:23+0300
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Van-Hakkari kara yolunun 85. kilometresindeki Örmetaş Mahallesi yakınlarında 31 B 5869 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 01 AFT 463 plakalı otomobil çarpıştı.İki otomobilin yoldan geçen tıra da çarpması sonucu 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar, yaralıları Başkale Devlet Hastanesine kaldırdı.Otomobillerin kullanılamaz hale geldiği kazada, ekipler çevrede önlem alarak trafiğin kontrollü ilerlemesini sağladı.
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haberler, türkiye, van, hakkari, kaza, çocuk
Van'da zincirleme kaza: 2'si çocuk 10 yaralı
Van Başkale'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.
Van-Hakkari kara yolunun 85. kilometresindeki Örmetaş Mahallesi yakınlarında 31 B 5869 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 01 AFT 463 plakalı otomobil çarpıştı.
İki otomobilin yoldan geçen tıra da çarpması sonucu 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar, yaralıları Başkale Devlet Hastanesine kaldırdı.
Otomobillerin kullanılamaz hale geldiği kazada, ekipler çevrede önlem alarak trafiğin kontrollü ilerlemesini sağladı.