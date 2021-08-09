https://tr.sputniknews.com/20210809/vogue-kapagi-olan-greta-thunberg-moda-endustrisini-elestirdi-1045201495.html

Vogue kapağı olan Greta Thunberg moda endüstrisini eleştirdi

Vogue kapağı olan Greta Thunberg moda endüstrisini eleştirdi

Genç iklim aktivisti Greta Thunberg, kapağında yer aldığı İskandinav moda dergisinde, moda endüstrisinin çevreye zararını eleştirdi. 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T16:17+0300

2021-08-09T16:17+0300

2021-08-11T15:51+0300

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İsveçli iklim aktivisti Thunberg, moda dergisi Vogue'un yeni çıkan İskandinav edisyonunun ilk sayısının kapağında yer aldı. Moda dergisine verdiği röportajda moda endüstrisini eleştiren Thunberg, "Moda endüstrisi, iklim ve ekolojik acil durumun büyümesine neden oluyor. Birçok kişinin tek kullanımlık olarak gördüğü modanın tadını çıkarmak için dünya çapında sömürülen sayısız işçi ve topluluk üzerindeki etkisinden bahsetmiyoruz bile" dedi. Kapak fotoğrafında üzerinde geniş bir trençkot ile ormanda bir atı sevdiği görülen Thunberg, 3 yıldır yeni kıyafet almadığını söyledi. ​Thunberg, "En son üç yıl önce yeni bir şey aldım ve ikinci eldi. Tanıdığım kişilerden bir şeyler ödünç alıyorum. Dünya tehlikedeyken hem moda için seri üretim yapıp hem de sürdürülebilir olmasını sağlayamazsınız. Bu, bir sistem değişikliğine ihtiyaç duymamızın birçok nedeninden sadece biri" diye konuştu.

moda

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avrupa, haberler, greta thunberg, moda, çevre