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https://tr.sputniknews.com/20210809/yas-sebze-meyvede-ihracat-rekoru-1045197257.html
Yaş sebze meyvede ihracat rekoru
Yaş sebze meyvede ihracat rekoru
Türkiye'nin yaş sebze meyve ihracatı Ocak-Temmuz döneminde yüzde 20 artarak 1 milyar 363 milyon dolardan 1 milyar 638 milyon dolara çıktı. Son 12 ayda ise 3... 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T08:55+0300
2021-08-09T08:55+0300
ekonomi
haberler
türkiye
dünya
sebze
meyve
ihracat
yaş
dolar
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Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatı son 12 ayda 3 milyar doları aşarak rekora imza attı.Ege İhracatçı Birlikleri’nin verilerine göre, Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatı Ocak-Temmuz döneminde yüzde 20 artarak 1 milyar 363 milyon dolardan, 1 milyar 638 milyon dolara çıktı.Dünya'nın haberine göre sektör ihracatı son 1 yıllık süreçte ise, yüzde 19’luk artışla 2 milyar 527 milyon dolardan 3 milyar 4 milyon dolara yükseldi. Böylece sektör, tarihinde ilk kez 3 milyar doları aşmış oldu.Ocak - Temmuz döneminde taze meyve sebze ihracatında ilk sırada 527 milyon dolarla geleneksel ihraç pazarı Rusya yer yer aldı. Rusya'yı 186 milyon dolarla Almanya ve 141 milyon dolarla Romanya takip etti.Ürün bazında ise ilk sırada 220 milyon dolarla domates yer alırken, söz konusu dönemde 183 milyon dolarlık kiraz ve 148 milyon dolarlık limon ihraç edildi.
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haberler, türkiye, sebze, meyve, ihracat, yaş, dolar

Yaş sebze meyvede ihracat rekoru

08:55 09.08.2021
© Flickrsebze - meyve - hal
sebze - meyve - hal - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
© Flickr
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Türkiye'nin yaş sebze meyve ihracatı Ocak-Temmuz döneminde yüzde 20 artarak 1 milyar 363 milyon dolardan 1 milyar 638 milyon dolara çıktı. Son 12 ayda ise 3 milyar dolarlık ihracata imza atan sektör, yıllık bazda rekor kırdı.
Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatı son 12 ayda 3 milyar doları aşarak rekora imza attı.
Ege İhracatçı Birlikleri’nin verilerine göre, Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatı Ocak-Temmuz döneminde yüzde 20 artarak 1 milyar 363 milyon dolardan, 1 milyar 638 milyon dolara çıktı.
Dünya'nın haberine göre sektör ihracatı son 1 yıllık süreçte ise, yüzde 19’luk artışla 2 milyar 527 milyon dolardan 3 milyar 4 milyon dolara yükseldi. Böylece sektör, tarihinde ilk kez 3 milyar doları aşmış oldu.
Ocak - Temmuz döneminde taze meyve sebze ihracatında ilk sırada 527 milyon dolarla geleneksel ihraç pazarı Rusya yer yer aldı. Rusya'yı 186 milyon dolarla Almanya ve 141 milyon dolarla Romanya takip etti.
Ürün bazında ise ilk sırada 220 milyon dolarla domates yer alırken, söz konusu dönemde 183 milyon dolarlık kiraz ve 148 milyon dolarlık limon ihraç edildi.
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