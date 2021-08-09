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Yeni Şafak yazarı Acet: İYİ Parti yönetimi, İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığına olumsuz bakıyor
Yeni Şafak yazarı Acet: İYİ Parti yönetimi, İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığına olumsuz bakıyor
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, İYİ Parti yönetiminin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur... 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T10:26+0300
2021-08-09T10:26+0300
türkiye
dünya
haberler
mehmet acet
yeni şafak
iyi parti
ekrem imamoğlu
mansur yavaş
adaylık
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Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına olumsuz baktığına dair haberlere değindi.Bunun artık alenileştiğini ifade eden Acet, Kılıçdaroğlu'nun birkaç gün önce Habertürk yayınında "Büyükşehir belediye başkanları bir dönem daha devam etmeli. Başarılarının sürekli olmasını isteriz. Elbette daha iyi yerlere gelebilirler, daha güzel yerlere gelebilirler. Burada hiçbir tereddüdümüz yok bizim" dediğini hatırlattı.Acet, benzer bir yaklaşımı bir kulis bilgisi olarak İYİ Parti içinden de aldığını ifade ederek şunları kaydetti:"Genel Başkan Meral Akşener’in yakın kurmaylarından biri ile bu meseleyi konuştuğumda fark ettim ki, İmamoğlu ve Yavaş’ın adaylığına aynı gerekçelerle İYİ Parti yönetimi de olumsuz bakıyor.Söylenen şu: 'Biz belediyeleri kaybetmek istemiyoruz. Onları tercih ettiğimiz andan itibaren belediyeleri vermiş oluyoruz. Seçmen buna tepki gösterir mi? Evet, gösterir. Dolayısıyla onları (Yavaş ve İmamoğlu) yerlerinde tutacağız.'İYİ Parti içinden aldığım bu nabzı şimdi buraya bu şekilde bırakmış olayım. Bir süre sonra Kılıçdaroğlu’nun yaptığı gibi Meral Hanım da belki bu konudaki değerlendirmelerini daha açıktan yapma kararı alabilir."
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türkiye, haberler, mehmet acet, yeni şafak, iyi parti, ekrem imamoğlu, mansur yavaş, adaylık

Yeni Şafak yazarı Acet: İYİ Parti yönetimi, İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığına olumsuz bakıyor

10:26 09.08.2021
© DHAEkrem İmamoğlu - Mansur Yavaş
Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
© DHA
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Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, İYİ Parti yönetiminin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına olumsuz baktığını ileri sürdü.
Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına olumsuz baktığına dair haberlere değindi.
Bunun artık alenileştiğini ifade eden Acet, Kılıçdaroğlu'nun birkaç gün önce Habertürk yayınında "Büyükşehir belediye başkanları bir dönem daha devam etmeli. Başarılarının sürekli olmasını isteriz. Elbette daha iyi yerlere gelebilirler, daha güzel yerlere gelebilirler. Burada hiçbir tereddüdümüz yok bizim" dediğini hatırlattı.
Acet, benzer bir yaklaşımı bir kulis bilgisi olarak İYİ Parti içinden de aldığını ifade ederek şunları kaydetti:
"Genel Başkan Meral Akşener’in yakın kurmaylarından biri ile bu meseleyi konuştuğumda fark ettim ki, İmamoğlu ve Yavaş’ın adaylığına aynı gerekçelerle İYİ Parti yönetimi de olumsuz bakıyor.
Söylenen şu: 'Biz belediyeleri kaybetmek istemiyoruz. Onları tercih ettiğimiz andan itibaren belediyeleri vermiş oluyoruz. Seçmen buna tepki gösterir mi? Evet, gösterir. Dolayısıyla onları (Yavaş ve İmamoğlu) yerlerinde tutacağız.'
İYİ Parti içinden aldığım bu nabzı şimdi buraya bu şekilde bırakmış olayım. Bir süre sonra Kılıçdaroğlu’nun yaptığı gibi Meral Hanım da belki bu konudaki değerlendirmelerini daha açıktan yapma kararı alabilir."
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