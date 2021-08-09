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https://tr.sputniknews.com/20210809/yunanistan-basbakani-micotakis-kabus-gibi-bir-yaz-1045196449.html
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Kabus gibi bir yaz
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Kabus gibi bir yaz
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis 6 günden bu yana tüm ülkeyi kasıp kavuran orman yangınlarını "kabus gibi bir yaz" diye tanımladı ve "Yerleşim... 09.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-09T04:15+0300
2021-08-09T05:43+0300
avrupa
dünya
haberler
kiryakos miçotakis
yunanistan
orman yangını
kabus
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis 6 günden bu yana tüm ülkeyi kasıp kavuran orman yangınlarını "kabus gibi bir yaz" diye tanımladı ve "Yerleşim bölgelerine yakın ormanlık bölgelerinde bu yaz çıkan yangınlar şimdiye kadar görülmemiş bir kabus gibi" dedi.Bir çok AB üyesi ülke ve ve AB dışından yardım alan Yunanistan'da 6 günden sonra ilk kez, rüzgar şiddetinin de azalmasıyla söndürme çalışmaları hızlandırıldı. Buna karşın, Atina yöresinde, Evia (Eğriboz) Adası'nın kuzeyinde, Mora Yarımadası'nın 3 ayrı bölgesindeki yangınlar rüzgarın şiddetine göre bazen azalıyor ya da tekrar alevleniyor.Atina çevresine yüklenen itfaiye uçakları yangınların büyük bir bölümünü söndürmeyi başarıyor. Atina'nın gökyüzünü dumanlar kaplarken, kuzeyde yangın görmeyen yerleşim merkezlerine kül düşüyor, yer yer su ve elektrikler kesiliyor. Evia Adası'nın kuzeyinde devam eden büyük yangında, 5 sayfiye yeri daha boşaltıldı ve binlerce insan feribotlarla güvenli yerlere götürüldü. Aralarında Rus yapımı Beriev-200 tipi itfaiye uçağının da bulunduğu 3 itfaiye uçağı, 4 helikopterle havadan; 89 araç, 600 itfaiyeci ve silahlı kuvvetler unsurlarının da karadan katıldığı yangın Evia'daki söndürme operasyonları bugün de sürdürülüyor.Mora Yarımadası'nın batısındaki Helia'da bulunan antik Olimpiya arkeoloji bölgesi tam koruma altına alınırken; yöredeki operasyonlar, 2 itfaiye uçağı, bir helikopter, 105 araç ve 350 itfaiyeci ile bugün de sürdürülüyor.Kundaklama şüphelileriMora'nın Messinia bölgesindeki yangınlarda da bir duraklama kaydedildi. Buna rağmen 2 uçak, bir helikopter ,25 araç ve 100 itfaiyeci söndürme çalışmalarına katılıyor. Mora Yarımadası'nın Mani bölgesindeki yangının tamamen söndürülmesi için 2 uçak; 25 araç ve 90 itfaiyeci calışıyor. Ancak yetkililer, söndürülen yangın bölgelerinin "tekrar alevlenebileceği" uyarısında bulunuyor ve "rüzgarlar tamamen dinmeden teyakkuz durumlarının kaldırılmayacağını" açıklıyor.Öte yandan Yunan emniyet makamları, Atina yöresinde çıkan yangınların arkasında "kundaklamaların da olabileceği" şüphesi üzerine başlattığı soruşturma çerçevesinde 19 kişinin gözaltına alındığını ve 3 kişinin de tutuklandığını açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/20210808/yunanistanda-yangin-sondurme-calismalarina-katilan-bir-ucak-dustu-1045195222.html
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avrupa, haberler, kiryakos miçotakis, yunanistan, orman yangını, kabus

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Kabus gibi bir yaz

04:15 09.08.2021 (güncellendi: 05:43 09.08.2021)
© REUTERS / COSTAS BALTASYunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
© REUTERS / COSTAS BALTAS
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis 6 günden bu yana tüm ülkeyi kasıp kavuran orman yangınlarını "kabus gibi bir yaz" diye tanımladı ve "Yerleşim bölgelerine yakın ormanlık bölgelerinde bu yaz çıkan yangınlar şimdiye kadar görülmemiş bir kabus gibi" dedi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis 6 günden bu yana tüm ülkeyi kasıp kavuran orman yangınlarını "kabus gibi bir yaz" diye tanımladı ve "Yerleşim bölgelerine yakın ormanlık bölgelerinde bu yaz çıkan yangınlar şimdiye kadar görülmemiş bir kabus gibi" dedi.
Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki bölgede ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerini etkisi altına aldığı belirtilen yangının yeniden alevlendiği bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2021
DÜNYA
Yunanistan'da yangın söndürme çalışmalarına katılan bir uçak düştü
8 Ağustos, 19:59
Bir çok AB üyesi ülke ve ve AB dışından yardım alan Yunanistan'da 6 günden sonra ilk kez, rüzgar şiddetinin de azalmasıyla söndürme çalışmaları hızlandırıldı. Buna karşın, Atina yöresinde, Evia (Eğriboz) Adası'nın kuzeyinde, Mora Yarımadası'nın 3 ayrı bölgesindeki yangınlar rüzgarın şiddetine göre bazen azalıyor ya da tekrar alevleniyor.
Atina çevresine yüklenen itfaiye uçakları yangınların büyük bir bölümünü söndürmeyi başarıyor. Atina'nın gökyüzünü dumanlar kaplarken, kuzeyde yangın görmeyen yerleşim merkezlerine kül düşüyor, yer yer su ve elektrikler kesiliyor. Evia Adası'nın kuzeyinde devam eden büyük yangında, 5 sayfiye yeri daha boşaltıldı ve binlerce insan feribotlarla güvenli yerlere götürüldü. Aralarında Rus yapımı Beriev-200 tipi itfaiye uçağının da bulunduğu 3 itfaiye uçağı, 4 helikopterle havadan; 89 araç, 600 itfaiyeci ve silahlı kuvvetler unsurlarının da karadan katıldığı yangın Evia'daki söndürme operasyonları bugün de sürdürülüyor.
Yunanistan'da yangınların 38 dereceye varan sıcaklık ve rüzgarla birlikte cumartesi günü ülkenin bazı bölgelerinde devam ettiği bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2021
DÜNYA
Yunanistan'da orman yangınları: Evia adasından yüzlerce kişi tahliye edildi
8 Ağustos, 02:30
Mora Yarımadası'nın batısındaki Helia'da bulunan antik Olimpiya arkeoloji bölgesi tam koruma altına alınırken; yöredeki operasyonlar, 2 itfaiye uçağı, bir helikopter, 105 araç ve 350 itfaiyeci ile bugün de sürdürülüyor.

Kundaklama şüphelileri

Mora'nın Messinia bölgesindeki yangınlarda da bir duraklama kaydedildi. Buna rağmen 2 uçak, bir helikopter ,25 araç ve 100 itfaiyeci söndürme çalışmalarına katılıyor. Mora Yarımadası'nın Mani bölgesindeki yangının tamamen söndürülmesi için 2 uçak; 25 araç ve 90 itfaiyeci calışıyor. Ancak yetkililer, söndürülen yangın bölgelerinin "tekrar alevlenebileceği" uyarısında bulunuyor ve "rüzgarlar tamamen dinmeden teyakkuz durumlarının kaldırılmayacağını" açıklıyor.
Öte yandan Yunan emniyet makamları, Atina yöresinde çıkan yangınların arkasında "kundaklamaların da olabileceği" şüphesi üzerine başlattığı soruşturma çerçevesinde 19 kişinin gözaltına alındığını ve 3 kişinin de tutuklandığını açıkladı.
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