https://tr.sputniknews.com/20210809/yunanistan-basbakani-micotakis-yanginlarla-mucadelede-yasanan-basarisizlik-icin-ozur-diledi--1045204430.html

Yunanistan Başbakanı Miçotakis yangınlarla mücadelede yaşanan başarısızlık için özür diledi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis yangınlarla mücadelede yaşanan başarısızlık için özür diledi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan genelinde devam eden yangınlarla mücadelede yaşanan başarısızlıktan dolayı halktan özür diledi ve hataların... 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T22:49+0300

2021-08-09T22:49+0300

2021-08-09T22:55+0300

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis yaptığı halka sesleniş konuşmasında, Yunanistan genelinde devam eden yangınlarla mücadeledeki başarısızlık için halktan özür dileyerek, hataların tespit edilip düzeltileceğine dair söz verdi."Evlerinin veya mallarının yandığını gören vatandaşlarımızın acısını çok iyi anlıyorum" diyen Miçotakis, önceliğin 'hayat kurtarmak' olduğunu kaydetti.İklim krizinin tüm gezegeni etkilediğini aktaran Miçotakis, bunun bir mazeret veya gerekçe olmadığını ifade etti. “İnsanca mümkün olan her şeyi yapmış olabiliriz” diyen Miçotakis, bunun çoğu durumda doğayla olan savaşta yeterli olmadığını aktardı.Miçotakis, Yunanistan'ın yangınla müdahalesindeki başarısızlıkların tespit edileceğini, sorumluların hesap vereceğini ve yangından etkilenenlere tazminat ödeneceğini belirtti. Yangınlarda zarar gören kişilerin zararlarının karşılanması ve yardım edilmesi için 500 milyon euroluk ek bütçeyi onayladığını duyuran Miçokatakis, son birkaç gün içinde 63 organize tahliyenin gerçekleştiğini, ülkenin dört bir yanında 586 yangın çıktığını ve devam eden sıcak hava dalgasının durumu daha da kötüleştirdiğini açıkladı.Başbakan Miçoktakis, yarın ek yardım tedbirlerini açıklayacak bir kabine toplantısına başkanlık edecek.

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avrupa, haberler, kiryakos miçotakis, yunanistan, yangın, özür, özür dilemek