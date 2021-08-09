https://tr.sputniknews.com/20210809/yunanistandaki-orman-yanginlarina-ispanyadan-destek-1045198227.html

Yunanistan’daki orman yangınlarına İspanya’dan destek

Yunanistan’daki orman yangınlarına İspanya’dan destek

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın kuzeyindeki Evia Adası’nda (Eğriboz) orman yangınlarına müdahale için İspanya’dan destek geldi. 09.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-09T12:08+0300

2021-08-09T12:08+0300

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Türkiye’de çıkan orman yangınlarına müdahaleye destek için uçak gönderen İspanya, bu sefer de Yunanistan’a yardım gönderdi.Ülkenin başkenti Atina’nın kuzeyindeki Evia Adası’nda (Eğriboz) müdahalelerin sürdüğü orman yangınlarında, ada sakinlerinin feribotlarla tahliye işlemleri sürüyor.Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yardım gönderen ülkelere teşekkür eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Yunan halkı adına, orman yangınlarıyla mücadeleye yardım etmek için destek ve kaynak gönderen tüm ülkelere en içten şükranlarımızı ifade etmek istiyorum. Bu zor zamanlarda Yunanistan'ın yanında olduğunuz için teşekkür ederiz" dedi.

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avrupa, haberler, yunanistan, atina, ispanya, orman yangını, kiryakos miçotakis