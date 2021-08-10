https://tr.sputniknews.com/20210810/-bakan-koca-9-agustos-asi-performansinda-en-iyi-oldugumuz-gunler-siralamasinda-ucuncu-1045205050.html

Bakan Koca: 9 Ağustos aşı performansında en iyi olduğumuz günler sıralamasında üçüncü

Bakan Koca: 9 Ağustos aşı performansında en iyi olduğumuz günler sıralamasında üçüncü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada 9 Ağustos'un aşı performansında en iyi günler sıralamasında üçüncü olduğunu bildirdi. 10.08.2021, Sputnik Türkiye

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koronavirüs aşısı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle mücadelede olunan aşı miktarına ilişkin Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu: "Bugün üçüncüyüz! Son 24 saatte 1 Milyon 508 Bin 939 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. 9 Ağustos, aşı performansında en iyi olduğumuz günler sıralamasında üçüncü. 1.582.232 doz olan günlük rekoru yakalamak biraz bize, biraz da aşıya karar verme hızına bağlı. Biz yarın hazırız!"​

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türkiye, haberler, fahrettin koca, koronavirüs, koronavirüs aşısı