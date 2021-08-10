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TMSF'den Sürat Kargo ihalesine ilişkin iddialar hakkında açıklama
TMSF'den Sürat Kargo ihalesine ilişkin iddialar hakkında açıklama
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Sürat Kargo ve Sürat Lojistik için belirlenen muhammen bedelde, hazırlanan değerleme raporunda belirlenen 323 milyon 955... 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T02:45+0300
2021-08-10T12:15+0300
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TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün ihalesine ilişkin gündeme gelen iddialara, sitesinde yayımladığı bilgilendirme notuyla cevap verdi.Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'in satışa esas değerinin tespit edilmesi amacıyla başlatılan değerleme sürecinde, işletme değerinin tespiti amacıyla Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) görevlendirildiği kaydedilen açıklamada, banka tarafından raporun Aralık 2020'de hazırlandığı, her iki şirket için tespit edilen 323 milyon 955 bin liralık değer dikkate alınarak, muhammen bedel olarak 325 milyon lira belirlendiği bildirildi.Muhammen bedel için Türkiye'nin en büyük ve önemli değerleme firmalarından TSKB tarafından "uluslararası değerleme kriterlerine uygun olarak" hazırlanan raporda belirlenen değerin esas alındığı vurgulandı.Açıklamada, "İhale sürecinin kurumumuzca yapılan cebri icra satışlarında uzman değerleme firmalarına rapor hazırlattırılarak muhammen bedelin tespit edilmesi hususu ilgili mevzuatta düzenlenmiş olup, bahsi geçen ihale sürecinde de değerleme bu esaslara göre yapılmış ve bu sayede en doğru değer tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.'Satış ilanından bir ay sonra ihale gerçekleştirildi'Açıklamada, ihaleye katılacaklara neden 13 iş günü süre verildiğine yönelik sorulara ilişkin, komisyon tarafından hazırlanan satış ilanının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 1 ay sonra ihalenin gerçekleştiği bildirildi.İhale sürecinde bilgi işlem ortamında uzaktan erişimle tüm yatırımcıların hafta sonu ve bayram tatilleri de dahil olmak üzere 7 gün 24 saat inceleme yapabilmeleri esasına dayalı olarak elektronik ortamda bilgi odası hazırlandığı kaydedildi.TMSF kayyumundaki şirketlerin satışı konusunda Fon Kurulu’nun karar verdiği belirtilen açıklamada, Sürat Kargo için satış kararı alınmadan önce tesis edilen işlemler anlatıldı.Açıklamada, Sürat Kargo ihalesi için 16 yatırımcı tarafından 5 bin lira olan şartname bedeli yatırıldığı ve ihale şartnamesinin satın alındığı kaydedilerek, şirket isimlerine dair bilgilere yer verildi.
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haberler, tmsf, ihale, açıklama

TMSF'den Sürat Kargo ihalesine ilişkin iddialar hakkında açıklama

02:45 10.08.2021 (güncellendi: 12:15 10.08.2021)
© AATMSF
TMSF - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© AA
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Sürat Kargo ve Sürat Lojistik için belirlenen muhammen bedelde, hazırlanan değerleme raporunda belirlenen 323 milyon 955 bin liralık değerin esas alındığını bildirdi.
TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün ihalesine ilişkin gündeme gelen iddialara, sitesinde yayımladığı bilgilendirme notuyla cevap verdi.
Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'in satışa esas değerinin tespit edilmesi amacıyla başlatılan değerleme sürecinde, işletme değerinin tespiti amacıyla Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) görevlendirildiği kaydedilen açıklamada, banka tarafından raporun Aralık 2020'de hazırlandığı, her iki şirket için tespit edilen 323 milyon 955 bin liralık değer dikkate alınarak, muhammen bedel olarak 325 milyon lira belirlendiği bildirildi.
Muhammen bedel için Türkiye'nin en büyük ve önemli değerleme firmalarından TSKB tarafından "uluslararası değerleme kriterlerine uygun olarak" hazırlanan raporda belirlenen değerin esas alındığı vurgulandı.
Açıklamada, "İhale sürecinin kurumumuzca yapılan cebri icra satışlarında uzman değerleme firmalarına rapor hazırlattırılarak muhammen bedelin tespit edilmesi hususu ilgili mevzuatta düzenlenmiş olup, bahsi geçen ihale sürecinde de değerleme bu esaslara göre yapılmış ve bu sayede en doğru değer tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

'Satış ilanından bir ay sonra ihale gerçekleştirildi'

Açıklamada, ihaleye katılacaklara neden 13 iş günü süre verildiğine yönelik sorulara ilişkin, komisyon tarafından hazırlanan satış ilanının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 1 ay sonra ihalenin gerçekleştiği bildirildi.
İhale sürecinde bilgi işlem ortamında uzaktan erişimle tüm yatırımcıların hafta sonu ve bayram tatilleri de dahil olmak üzere 7 gün 24 saat inceleme yapabilmeleri esasına dayalı olarak elektronik ortamda bilgi odası hazırlandığı kaydedildi.
TMSF kayyumundaki şirketlerin satışı konusunda Fon Kurulu’nun karar verdiği belirtilen açıklamada, Sürat Kargo için satış kararı alınmadan önce tesis edilen işlemler anlatıldı.
Açıklamada, Sürat Kargo ihalesi için 16 yatırımcı tarafından 5 bin lira olan şartname bedeli yatırıldığı ve ihale şartnamesinin satın alındığı kaydedilerek, şirket isimlerine dair bilgilere yer verildi.
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