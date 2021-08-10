https://tr.sputniknews.com/20210810/abd-11-eylul-belgelerini-yeniden-gozden-gecirerek-gizli-tutulan-belgeleri-kurbanlarin-aileleriyle-1045205184.html

ABD, '11 Eylül' dosyalarını yeniden gözden geçirerek gizli tutulan belgeleri kurbanların aileleriyle paylaşacak

ABD, '11 Eylül' dosyalarını yeniden gözden geçirerek gizli tutulan belgeleri kurbanların aileleriyle paylaşacak

ABD'de Biden yönetimi, 11 Eylül saldırıları ile ilgili dosyaların yeniden gözden geçirileceğini ve hükümetin gizli tuttuğu belgelerin kurbanların aileleriyle... 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T02:10+0300

2021-08-10T02:10+0300

2021-08-10T20:19+0300

dünya

haberler

11 eylül

abd

joe biden

suudi arabistan

gizli belgeler

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0b/1042826504_0:186:2000:1311_1920x0_80_0_0_0e9df553f16d8e2992b5103cdd9b0274.jpg

ABD Adalet Bakanlığı, 11 Eylül kurbanlarının ailelerine saldırılara ilişkin daha fazla bilgi verileceğini duyurdu.11 Eylül saldırılarının kurbanlarının aileleri geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden'a bir mektup göndererek saldırılara ilişkin bazı belgelerin gizli tutulmaya devam edilmesi durumunda Biden'dan bu yıl 20. yıl anma törenlerine katılmamasını istemişti.ABD hükümeti, Suudi Arabistan hükümetinin saldırılardaki rolüne ilişkin belgeleri gizlemekle eleştiriliyor.Kurbanların ailelerinden yüzlerce kişi saldırılarda 'Suudi Arabistan'ın rolü olduğu' gerekçesiyle bu ülkeye dava açmıştı. Suudi Arabistan ise 11 Eylül saldırılarında rolü olduğu iddialarını reddediyor.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Biden, "Yönetimim yasa gereği maksimum düzeyde şeffaflık sağlama konusunda kararlı" ifadelerini kullandı.Joe Biden, Adalet Bakanlığı'nın ABD hükümetinin daha önce gizli tuttuğu belgeleri yeniden gözden geçirme ve kurbanların aileleriyle paylaşmaya yönelik adımı memnuniyetle karşıladığını belirtti.ABD'de 11 Eylül 2001'deki saldırılarda, 4 yolcu uçağı kaçırılmış, uçaklardan ikisi İkiz Kuleler'e çarpmıştı. Kaçırılan bir diğer uçak başkent Washington'da Pentagon'u hedef alırken dördüncü uçak ise F-16'lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülmüştü ve yaklaşık 3 bin kişi saldırılar sonucu hayatını kaybetmişti.

https://tr.sputniknews.com/20200521/11-eylul-saldirilarinin-tek-hukumlusu-kullanisli-aptal-bin-ladini-reddediyorum-teroru-lanetliyorum-1042093914.html

abd

suudi arabistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

haberler, 11 eylül, abd, joe biden, suudi arabistan, gizli belgeler