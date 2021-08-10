https://tr.sputniknews.com/20210810/abd-11-eylul-belgelerini-yeniden-gozden-gecirerek-gizli-tutulan-belgeleri-kurbanlarin-aileleriyle-1045205184.html
ABD, '11 Eylül' dosyalarını yeniden gözden geçirerek gizli tutulan belgeleri kurbanların aileleriyle paylaşacak
ABD, '11 Eylül' dosyalarını yeniden gözden geçirerek gizli tutulan belgeleri kurbanların aileleriyle paylaşacak
ABD'de Biden yönetimi, 11 Eylül saldırıları ile ilgili dosyaların yeniden gözden geçirileceğini ve hükümetin gizli tuttuğu belgelerin kurbanların aileleriyle... 10.08.2021, Sputnik Türkiye
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2021-08-10T02:10+0300
2021-08-10T20:19+0300
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ABD Adalet Bakanlığı, 11 Eylül kurbanlarının ailelerine saldırılara ilişkin daha fazla bilgi verileceğini duyurdu.11 Eylül saldırılarının kurbanlarının aileleri geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden'a bir mektup göndererek saldırılara ilişkin bazı belgelerin gizli tutulmaya devam edilmesi durumunda Biden'dan bu yıl 20. yıl anma törenlerine katılmamasını istemişti.ABD hükümeti, Suudi Arabistan hükümetinin saldırılardaki rolüne ilişkin belgeleri gizlemekle eleştiriliyor.Kurbanların ailelerinden yüzlerce kişi saldırılarda 'Suudi Arabistan'ın rolü olduğu' gerekçesiyle bu ülkeye dava açmıştı. Suudi Arabistan ise 11 Eylül saldırılarında rolü olduğu iddialarını reddediyor.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Biden, "Yönetimim yasa gereği maksimum düzeyde şeffaflık sağlama konusunda kararlı" ifadelerini kullandı.Joe Biden, Adalet Bakanlığı'nın ABD hükümetinin daha önce gizli tuttuğu belgeleri yeniden gözden geçirme ve kurbanların aileleriyle paylaşmaya yönelik adımı memnuniyetle karşıladığını belirtti.ABD'de 11 Eylül 2001'deki saldırılarda, 4 yolcu uçağı kaçırılmış, uçaklardan ikisi İkiz Kuleler'e çarpmıştı. Kaçırılan bir diğer uçak başkent Washington'da Pentagon'u hedef alırken dördüncü uçak ise F-16'lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülmüştü ve yaklaşık 3 bin kişi saldırılar sonucu hayatını kaybetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20200521/11-eylul-saldirilarinin-tek-hukumlusu-kullanisli-aptal-bin-ladini-reddediyorum-teroru-lanetliyorum-1042093914.html
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ABD, '11 Eylül' dosyalarını yeniden gözden geçirerek gizli tutulan belgeleri kurbanların aileleriyle paylaşacak
02:10 10.08.2021 (güncellendi: 20:19 10.08.2021)
ABD'de Biden yönetimi, 11 Eylül saldırıları ile ilgili dosyaların yeniden gözden geçirileceğini ve hükümetin gizli tuttuğu belgelerin kurbanların aileleriyle paylaşılacağını açıkladı.
ABD Adalet Bakanlığı, 11 Eylül kurbanlarının ailelerine saldırılara ilişkin daha fazla bilgi verileceğini duyurdu.
11 Eylül saldırılarının kurbanlarının aileleri geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden'a bir mektup göndererek saldırılara ilişkin bazı belgelerin gizli tutulmaya devam edilmesi durumunda Biden'dan bu yıl 20. yıl anma törenlerine katılmamasını istemişti.
Kurbanların ailelerinden yüzlerce kişi saldırılarda 'Suudi Arabistan'ın rolü olduğu' gerekçesiyle bu ülkeye dava açmıştı. Suudi Arabistan ise 11 Eylül saldırılarında rolü olduğu iddialarını reddediyor.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Biden, "Yönetimim yasa gereği maksimum düzeyde şeffaflık sağlama konusunda kararlı" ifadelerini kullandı.
Joe Biden, Adalet Bakanlığı'nın ABD hükümetinin daha önce gizli tuttuğu belgeleri yeniden gözden geçirme ve kurbanların aileleriyle paylaşmaya yönelik adımı memnuniyetle karşıladığını belirtti.
ABD'de 11 Eylül 2001'deki saldırılarda, 4 yolcu uçağı kaçırılmış, uçaklardan ikisi İkiz Kuleler'e çarpmıştı. Kaçırılan bir diğer uçak başkent Washington'da Pentagon'u hedef alırken dördüncü uçak ise F-16'lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülmüştü ve yaklaşık 3 bin kişi saldırılar sonucu hayatını kaybetmişti.