https://tr.sputniknews.com/20210810/abd-disisleri-bakani-blinken-kuzey-akim-2-ozel-temsilcisini-atadi-1047907744.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kuzey Akım-2 Özel Temsilcisini atadı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kuzey Akım-2 Özel Temsilcisini atadı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, başlıca görevi Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının taşıdığı riskleri azaltmaya yönelik tedbirleri uygulamak olan Enerji... 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T23:51+0300

2021-08-10T23:51+0300

2021-08-10T23:51+0300

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in yazılı açıklamasında, Amos Hachstein’in Kıdemli Enerji Danışmanı olarak atandığı belirtilirken, “Hachstein’in doğrudan görevi, Kuzey Akım-2 boru hattının taşıdığı riskleri azaltmaya yönelik tedbirlerin uygulanması olacak” ifadesine yer verildi.Daha önce Politico dergisi, Beyaz Saray’ın, Kuzey Akım-2 projesini sonlandırmaya ilişkin görüşmelere başkanlık yapacak bir insanı aradığını yazmıştı. Bu rol için projenin sıkı karşıtlarından Hachstein’in adaylığı değerlendiriliyordu, ama Hachstein’in bu görevi kabul etmediği belirtilmişti. Daha sonra ABD idaresinin Kuzey Akım-2 tutumu değişti, Başkan Joe Biden doğalgaz boru hattına karşı yaptırım uygulamama kararını aldı.

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