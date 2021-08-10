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ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi, Taliban’a baskı için Katar’a gitti
ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi, Taliban’a baskı için Katar’a gitti
ABD’nin Afganistan özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban’la Afganistan’daki durumu görüşmek için Katar’ın başkenti Doha’ya gitti. 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T15:32+0300
2021-08-10T15:32+0300
abd
afganistan
taliban
zalmay halilzad
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Halilzad, Kabil’in askeri yolla ele geçirilmesinin küresel anlamda dışlanmalarına neden olacağı için sahada zafer peşinde koşmalarının hiçbir manası olmadığını belirtmek için Taliban’ın siyasi ofisinin bulunduğu Doha’ya ziyaret gerçekleştirdi. Halilzad ve diğer isimler, ABD ve NATO güçleri Afganistan’dan çekilme sürecini tamamlarken Taliban liderlerini barış görüşmelerine dönmeye ikna etmeyi umuyor.ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, üç gün içinde gerçekleştirilecek üç toplantı boyunca bölge ve diğer devletlerin yanı sıra birçok uluslararası kuruluşun temsilcisi, şiddetin azaltılması ve ateşkes için ısrarcı olacak. Aynı zamanda taraflar güç kullanılarak dayatılacak bir hükümeti tanımamaya yönelik kararlılıklarını belirtecek.Halilzad ayrıca Taliban’ın saldırılarını durdurması yönünde baskı yapacak.Halilzad’ın ziyareti örgütün Afganistan’ın kuzeyinde ilerlemesi ve bu bölgedeki en önemli ticaret merkezi ve en kalabalık nüfusuna sahip Mezarı Şerif’i ele geçirme planları bağlamında gerçekleşiyor.Taliban ülkedeki 34 vilayet merkezinin beşini bir haftada ele geçirdi. Şimdi de hükümetin kontrolündeki başka başkentler için savaşıyor.
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abd, afganistan, taliban, zalmay halilzad

ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi, Taliban’a baskı için Katar’a gitti

15:32 10.08.2021
© REUTERS / ABD Kabil Büyükelçiliği ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad
 ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© REUTERS / ABD Kabil Büyükelçiliği
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ABD’nin Afganistan özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban’la Afganistan’daki durumu görüşmek için Katar’ın başkenti Doha’ya gitti.
Halilzad, Kabil’in askeri yolla ele geçirilmesinin küresel anlamda dışlanmalarına neden olacağı için sahada zafer peşinde koşmalarının hiçbir manası olmadığını belirtmek için Taliban’ın siyasi ofisinin bulunduğu Doha’ya ziyaret gerçekleştirdi. Halilzad ve diğer isimler, ABD ve NATO güçleri Afganistan’dan çekilme sürecini tamamlarken Taliban liderlerini barış görüşmelerine dönmeye ikna etmeyi umuyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, üç gün içinde gerçekleştirilecek üç toplantı boyunca bölge ve diğer devletlerin yanı sıra birçok uluslararası kuruluşun temsilcisi, şiddetin azaltılması ve ateşkes için ısrarcı olacak. Aynı zamanda taraflar güç kullanılarak dayatılacak bir hükümeti tanımamaya yönelik kararlılıklarını belirtecek.
Halilzad ayrıca Taliban’ın saldırılarını durdurması yönünde baskı yapacak.
Halilzad’ın ziyareti örgütün Afganistan’ın kuzeyinde ilerlemesi ve bu bölgedeki en önemli ticaret merkezi ve en kalabalık nüfusuna sahip Mezarı Şerif’i ele geçirme planları bağlamında gerçekleşiyor.
Taliban ülkedeki 34 vilayet merkezinin beşini bir haftada ele geçirdi. Şimdi de hükümetin kontrolündeki başka başkentler için savaşıyor.
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