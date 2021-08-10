https://tr.sputniknews.com/20210810/ahmet-hakan-chp-lideri-kemal-kilicdaroglu-son-gunlerde-benim-gozumde-jean-claude-van-damme-gibi-1045206361.html
Ahmet Hakan: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde benim gözümde Jean-Claude Van Damme gibi
Ahmet Hakan: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde benim gözümde Jean-Claude Van Damme gibi
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında, "Maksimum Risk" filmini hatırlatarak, "Jean-Claude Van Damme abimizin böyle bir filmi vardır... 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T09:59+0300
2021-08-10T09:59+0300
2021-08-10T12:29+0300
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısının "Maksimum Risk" başlıklı bölümünde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son günlerdeki açıklamalarına değindi.'Maksimum Risk' adlı filmi hatırlatan Ahmet Hakan, "Jean-Claude Van Damme abimizin böyle bir filmi vardır. Aksiyonun şahikasıdır. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde benim gözümde Jean-Claude Van Damme gibi" dedi.Ahmet Hakan, yazısının devamında, şu ifadelere yer verdi:
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türkiye, haberler, kemal kılıçdaroğlu, jean-claude van damme , chp, ekrem imamoğlu, mansur yavaş
Ahmet Hakan: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde benim gözümde Jean-Claude Van Damme gibi
09:59 10.08.2021 (güncellendi: 12:29 10.08.2021)
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında, "Maksimum Risk" filmini hatırlatarak, "Jean-Claude Van Damme abimizin böyle bir filmi vardır. Aksiyonun şahikasıdır. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde benim gözümde Jean-Claude Van Damme gibi" ifadelerini kullandı.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısının "Maksimum Risk"
başlıklı bölümünde
, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son günlerdeki açıklamalarına değindi.
'Maksimum Risk' adlı filmi hatırlatan Ahmet Hakan, "Jean-Claude Van Damme abimizin böyle bir filmi vardır. Aksiyonun şahikasıdır. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde benim gözümde Jean-Claude Van Damme gibi" dedi.
Ahmet Hakan, yazısının devamında, şu ifadelere yer verdi:
"Son günlerde şöyle şeyler yapıyor Kılıçdaroğlu; İmamoğlu’na olmaz diyor. Mansur Yavaş’a kapıyı kapatıyor. İmamoğlu ve Mansur Yavaş diye inleyen kitlesinin tersine gidiyor. Ve büyük ihtimalle kendisini adaylık koltuğuna yerleştiriyor. Var ya... Eğer aday olur da kaybederse... Vay ki vay haline. Kısacası... Öyle bir risk alıyor ki... Maksimumun da maksimumu!"