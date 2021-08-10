Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210810/almanyada-kovid-19-ile-mucadelede-asi-olmayanlara-yeni-zorunluluklar-getirildi-1047902543.html
Almanya'da Kovid-19 ile mücadelede aşı olmayanlara yeni zorunluluklar getirildi
Almanya'da Kovid-19 ile mücadelede aşı olmayanlara yeni zorunluluklar getirildi
Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede aşı olmayanların günlük yaşamları daha da zorlaştırıldı. 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T20:50+0300
2021-08-10T20:50+0300
dünya
almanya
angela merkel
aşı
aşı zorunluluğu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047205210_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_57a5cf1f13c7691b97d0a28f1cc9529c.jpg
Başbakan Angela Merkel ve 16 eyalet başbakanının video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda kabul edilen Kovid-19 önlemlerine göre, 23 Ağustos'tan itibaren aşı olanlar günlük yaşamlarında herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmazken aşı yaptırmayanlar ise bazı kısıtlamalarla karşı karşıya kalacak.Merkel toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Özellikle nüfusun sadece yüzde 55,1'inin tam olarak aşılandığı bir zamanda, tüm nüfus için hala temel koruma önlemlerine ihtiyacımız var." dedi.Ülkede her vatandaşa aşı imkanı sunulduğuna dikkati çeken Merkel, "Aşı etkili olduğu sürece, aşılanmamış bir kişinin vatandaş olarak haklarını kullanmaması gerektiğini söylemeyeyiz." diye konuştu.'3G' olarak özetlenen yeni kurallara göre ülkede aşı yaptırmayanlar için tüm kapalı mekanlara girişlerde test şartı getirildi.Hastanelere, bakımevlerine, restoranların kapalı alanlarına, ibadethanelere, düğünlere, toplantılara, kuaförlere ve spor salonlarıyla kapalı yüzme havuzlarına girmek için aşı belgesi veya hastalığın geçirildiğine dair belge ibraz edilmesi gerekecek.İnsidans değerinin 35'in üzerinde olduğu bölgelerde aşı olmayanlar ise mecburi test yaptırmak zorunda kalacak.11 Ekim'den itibaren de aşı yaptırmayan yetişkinler ücretsiz Kovid-19 testlerinden yararlanamayacak.Bu kişilerin ortalama 15 avro olan test ücretlerini ödemeleri gerekecek.Yalnızca sağlık koşulları nedeniyle aşı olamayanlar, hamile kadınlar, çocuklar ve 18 yaşın altındaki gençler için ücretsiz koronavirüs testi sunulmaya devam edilecek."
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Haber bandı
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047205210_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f86018191c8bcb917687722bc4e09d08.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, angela merkel, aşı, aşı zorunluluğu

Almanya'da Kovid-19 ile mücadelede aşı olmayanlara yeni zorunluluklar getirildi

20:50 10.08.2021
© AAAlmanya Kovid-19 ile mücadelede yeni kurallar getiriyor
Almanya Kovid-19 ile mücadelede yeni kurallar getiriyor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© AA
Abone ol
Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede aşı olmayanların günlük yaşamları daha da zorlaştırıldı.
Başbakan Angela Merkel ve 16 eyalet başbakanının video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda kabul edilen Kovid-19 önlemlerine göre, 23 Ağustos'tan itibaren aşı olanlar günlük yaşamlarında herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmazken aşı yaptırmayanlar ise bazı kısıtlamalarla karşı karşıya kalacak.
Merkel toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Özellikle nüfusun sadece yüzde 55,1'inin tam olarak aşılandığı bir zamanda, tüm nüfus için hala temel koruma önlemlerine ihtiyacımız var." dedi.
Ülkede her vatandaşa aşı imkanı sunulduğuna dikkati çeken Merkel, "Aşı etkili olduğu sürece, aşılanmamış bir kişinin vatandaş olarak haklarını kullanmaması gerektiğini söylemeyeyiz." diye konuştu.
'3G' olarak özetlenen yeni kurallara göre ülkede aşı yaptırmayanlar için tüm kapalı mekanlara girişlerde test şartı getirildi.
Hastanelere, bakımevlerine, restoranların kapalı alanlarına, ibadethanelere, düğünlere, toplantılara, kuaförlere ve spor salonlarıyla kapalı yüzme havuzlarına girmek için aşı belgesi veya hastalığın geçirildiğine dair belge ibraz edilmesi gerekecek.
İnsidans değerinin 35'in üzerinde olduğu bölgelerde aşı olmayanlar ise mecburi test yaptırmak zorunda kalacak.
11 Ekim'den itibaren de aşı yaptırmayan yetişkinler ücretsiz Kovid-19 testlerinden yararlanamayacak.
Bu kişilerin ortalama 15 avro olan test ücretlerini ödemeleri gerekecek.
Yalnızca sağlık koşulları nedeniyle aşı olamayanlar, hamile kadınlar, çocuklar ve 18 yaşın altındaki gençler için ücretsiz koronavirüs testi sunulmaya devam edilecek."
320000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
Haber bandıSon Dakika
21:58Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 26 bin 597 yeni vaka, 124 can kaybı
21:52Galatasaray, Danimarkalı futbolcu Nelsson'un transferi için görüşmelere başladı
21:47Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin merkezi, Taliban'ın kontrolüne geçen 8. merkez oldu
21:43Kayserispor'dan aşı çağrısı
21:42Bodrum'da çıkan yangın yerleşim yerlerine ilerliyor
21:32Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı ile görüştü
21:18Kayıp Rus turistin cesedi Burgazada’da bulundu
21:12Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
20:57Zeytinburnu'nda geçen yıl 'Taliban bayrağı' açan şüphelilerin sınır dışı edildiği bildirildi
20:50Almanya'da Kovid-19 ile mücadelede aşı olmayanlara yeni zorunluluklar getirildi
20:49Ardeşen’de kafes balıkçılığı için düzenlenen ÇED toplantısı, halk katılım göstermeyince yapılamadı
20:44Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı
20:43Otobüs kazasında ölen şoförün ağabeyi: Şirketten ‘medyaya konuşma, kızına burs verelim’ mesajı geldi
20:36İş Bankası'ndan yılın ilk yarısında 4 milyar lira net kâr
20:21TFF: Aşı takvimini tamamlamış kişiler stadyuma seyirci olarak girebilecek
20:16130 bin liralık altın çalan şüpheliyi, nişanlısının azmettirdiği ortaya çıktı
20:09Manisa’da 6 kişinin öldüğü kazada, otobüsün çarptığı kamyonun sürücüsü tutuklandı
20:06'Sanayicimiz işsizlikten ziyade, nitelikli, vasıfsız insan bulamadıklarında bize şikayet ediyor'
19:51Kültür Bakanı: 2002 yılından bugüne kadar kültür sanatta katedilen mesafe muazzam bir seviyededir
19:44Rusya Savunma Bakanlığı: İkinci Avangard alayı 2023’te göreve başlayacak