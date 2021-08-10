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https://tr.sputniknews.com/20210810/almanyada-makinistler-grev-karari-aldi-1047207031.html
Almanya'da makinistler grev kararı aldı
Almanya'da makinistler grev kararı aldı
Alman Makinistler Sendikası, Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ülke... 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T15:23+0300
2021-08-10T15:23+0300
dünya
almanya
grev
makinist
sendika
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Alman Makinistler Sendikası (GDL) Başkanı Claus Weselsky, Frankfurt’ta düzenlediği basın toplantısında, sendika üyelerinin yüzde 95’inin greve giderek, Alman Demiryolları’nın yük ve yolcu trenlerinde iş bırakma eylemlerini onayladığını bildirdi.Alman Demiryolları’nın yük trenlerindeki makinistlerin iş bırakma eyleminin bu akşam saat 19.00’dan, yolcu trenlerindeki makinistlerin ise çarşamba günü sabah 02.00’den itibaren başlayacağını hatırlatan Weselsky, iş bırakma eylemlerinin 13 Ağustos Cuma sabah saat 02.00’ye kadar süreceğini kaydetti.Weselsky, Alman medyasına yaptığı açıklamada, "İnsanlarımız herkes gibi çalıştı. Bu yüzden yeterli bir ücret artışına hakları var. Ülkemizdeki demir yolu işçileri usanmış durumda." ifadesini kullandı.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizi ve sel felaketinden etkilenen Deutsche Bahn, GDL üyelerine gelecek yıl için yüzde 1.5 ve Mart 2023’te ise yüzde 1.7 zam teklif etmişti.Sendika, bunu yeterli bulmayarak, makinistler için 28 aylık toplu iş sözleşmesi dönemi için ücretlere yüzde 3.2 zam ve 600 euro korona primi ödenmesini talep ediyor.Bugün başlayacak iş bırakma eyleminin, şehir içi, şehirlerarası ve uzun mesafeli yük ve yolcu treni seferlerini etkileyeceğinden dolayı hafta boyunca ülke çapında tüm demir yolu ulaşımının aksaması bekleniyor.Bir kamu şirketi olan Alman Demiryolları her gün yaklaşık 860 uzun mesafe ve 20 binden fazla şehir içi treni işletiyor. Kovid-19 salgını ekonomik olarak sıkıntılı olan kamu şirketini kötü yönden etkilerken , 2021'in ilk yarısında vergi sonrası zararı 1.4 milyar euro olmuştu. Alman Demiryolları’nın net finansal borcu ise 32 milyar euro'ya yükselmişti.Alman Makinistler Sendikası’na (GDL) üye makinistler ücret artışı talebiyle 2014 ve 2015'te sekiz kez greve gitmişti.2015’te 138 saat süren grev nedeniyle Alman ekonomisi milyonlarca euro zarara uğramıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210810/almanya-kovid-19-ile-mucadelede-yeni-kurallar-getiriyor-1047205235.html
https://tr.sputniknews.com/20210809/almanya-askeri-birliklerinin-afganistana-donmesi-cagrisini-reddetti-1045201964.html
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almanya, grev, makinist, sendika

Almanya'da makinistler grev kararı aldı

15:23 10.08.2021
© AAAlmanya'da makinistler grev kararı aldı
Almanya'da makinistler grev kararı aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© AA
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Alman Makinistler Sendikası, Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ülke genelinde grev kararı aldı.
Alman Makinistler Sendikası (GDL) Başkanı Claus Weselsky, Frankfurt’ta düzenlediği basın toplantısında, sendika üyelerinin yüzde 95’inin greve giderek, Alman Demiryolları’nın yük ve yolcu trenlerinde iş bırakma eylemlerini onayladığını bildirdi.
Alman Demiryolları’nın yük trenlerindeki makinistlerin iş bırakma eyleminin bu akşam saat 19.00’dan, yolcu trenlerindeki makinistlerin ise çarşamba günü sabah 02.00’den itibaren başlayacağını hatırlatan Weselsky, iş bırakma eylemlerinin 13 Ağustos Cuma sabah saat 02.00’ye kadar süreceğini kaydetti.
Weselsky, Alman medyasına yaptığı açıklamada, "İnsanlarımız herkes gibi çalıştı. Bu yüzden yeterli bir ücret artışına hakları var. Ülkemizdeki demir yolu işçileri usanmış durumda." ifadesini kullandı.
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizi ve sel felaketinden etkilenen Deutsche Bahn, GDL üyelerine gelecek yıl için yüzde 1.5 ve Mart 2023’te ise yüzde 1.7 zam teklif etmişti.
Sendika, bunu yeterli bulmayarak, makinistler için 28 aylık toplu iş sözleşmesi dönemi için ücretlere yüzde 3.2 zam ve 600 euro korona primi ödenmesini talep ediyor.
Bugün başlayacak iş bırakma eyleminin, şehir içi, şehirlerarası ve uzun mesafeli yük ve yolcu treni seferlerini etkileyeceğinden dolayı hafta boyunca ülke çapında tüm demir yolu ulaşımının aksaması bekleniyor.
Bir kamu şirketi olan Alman Demiryolları her gün yaklaşık 860 uzun mesafe ve 20 binden fazla şehir içi treni işletiyor. Kovid-19 salgını ekonomik olarak sıkıntılı olan kamu şirketini kötü yönden etkilerken , 2021'in ilk yarısında vergi sonrası zararı 1.4 milyar euro olmuştu. Alman Demiryolları’nın net finansal borcu ise 32 milyar euro'ya yükselmişti.
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2015’te 138 saat süren grev nedeniyle Alman ekonomisi milyonlarca euro zarara uğramıştı.
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