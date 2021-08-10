https://tr.sputniknews.com/20210810/antalya-aksekideki-orman-yanginiyla-ilgili-bir-kisi-tutuklandi-1045205798.html

Antalya Akseki'deki orman yangınıyla ilgili bir kişi tutuklandı

Antalya Akseki'deki orman yangınıyla ilgili bir kişi tutuklandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde 28 Temmuz tarihinde başlayan ve önceki gün kontrol altına alınan yangınla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T07:18+0300

2021-08-10T07:18+0300

2021-08-10T12:04+0300

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Antalya’nın Akseki ilçesinde 28 Temmuz’da başlayan yangının şüphelisi A.Y. tutuklandı.Akseki ilçesi Kepez Beleni mevkisinde 28 Temmuz gecesi başlayan orman yangınıyla ilgili Akseki Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından araştırmada, yangının şüpheli A.Y. tarafından çıkarıldığı tespit edildi.Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli A.Y., işlemlerinin ardından Akseki Adliyesi’ne sevk edildi.Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan A.Y., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘kasten orman yangınına neden olmak’ suçundan tutuklandı.

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türkiye, haberler, antalya, akseki, orman yangını, tutuklu