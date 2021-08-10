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Antalya Akseki'deki orman yangınıyla ilgili bir kişi tutuklandı
Antalya Akseki'deki orman yangınıyla ilgili bir kişi tutuklandı
Antalya'nın Akseki ilçesinde 28 Temmuz tarihinde başlayan ve önceki gün kontrol altına alınan yangınla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T07:18+0300
2021-08-10T07:18+0300
2021-08-10T12:04+0300
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Antalya’nın Akseki ilçesinde 28 Temmuz’da başlayan yangının şüphelisi A.Y. tutuklandı.Akseki ilçesi Kepez Beleni mevkisinde 28 Temmuz gecesi başlayan orman yangınıyla ilgili Akseki Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından araştırmada, yangının şüpheli A.Y. tarafından çıkarıldığı tespit edildi.Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli A.Y., işlemlerinin ardından Akseki Adliyesi’ne sevk edildi.Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan A.Y., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘kasten orman yangınına neden olmak’ suçundan tutuklandı.
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Antalya Akseki'deki orman yangınıyla ilgili bir kişi tutuklandı 07:18 10.08.2021 (güncellendi: 12:04 10.08.2021)
Antalya'nın Akseki ilçesinde 28 Temmuz tarihinde başlayan ve önceki gün kontrol altına alınan yangınla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.
Antalya’nın Akseki ilçesinde 28 Temmuz’da başlayan
yangının
şüphelisi A.Y. tutuklandı.
Akseki ilçesi Kepez Beleni mevkisinde 28 Temmuz gecesi başlayan orman yangınıyla ilgili
Akseki Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından
soruşturma
başlatıldı.
Soruşturma kapsamında
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından araştırmada, yangının şüpheli A.Y. tarafından çıkarıldığı tespit edildi.
Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli A.Y., işlemlerinin ardından Akseki Adliyesi’ne sevk edildi.
Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan A.Y., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘kasten orman yangınına neden olmak’ suçundan tutuklandı.