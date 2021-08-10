https://tr.sputniknews.com/20210810/ardesende-kafes-balikciligi-icin-duzenlenen-ced-toplantisi-halk-katilim-gostermeyince-yapilamadi-1047902314.html

Ardeşen’de kafes balıkçılığı için düzenlenen ÇED toplantısı, halk katılım göstermeyince yapılamadı

Ardeşen’de kafes balıkçılığı için düzenlenen ÇED toplantısı, halk katılım göstermeyince yapılamadı

Rize’nin Ardeşen ilçesi Yeniyol Köyü açıklarında yapılması planlanan Deniz Kafesli Balık Çiftliği projesinin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısı bölge... 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T20:49+0300

2021-08-10T20:49+0300

2021-08-10T20:49+0300

türkiye

çed raporu

rize

ardeşen

çevresel etki değerlendirmesi (çed) raporu

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Önceki gün de yapılması planlanan Deniz Kafesli Balık Çiftliği Projesi’ni Ardeşenliler takalarıyla protesto etmişti. Rize’nin Ardeşen ilçesinde “Denizine Sahip Çık” platformuna üye 28 kuruluş tarafından düzenlenen tepki be basın açıklaması ile bölgede yapılmak istenen deniz kafesçiliği projesi protesto edildi. Toplantının yapılacağı Ardeşen Halk Eğitim Merkezi konferans salonun önünde toplanan sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar projenin hayata geçmemesi için gösterdikleri tepkilerini karşılığını aldı ve toplantı halkın katılım sağlamaması nedeniyle yapılamadı.'Birkaç firma zengin olacak diye biz denizimizi onlara vermeyeceğiz'Toplantı öncesi kalabalığa hitaben konuşan Tahsin Ocaklı “Projenin yapılması planlanan bölge, kıyı balıkçılığının avlanma yerleri ve avlak başka bir yerleri bulunmuyor. Bu bölge balıkçılığının yok olması anlamına geliyor. Hava alanının yapılması ile birlikte bölgemizin turizm potansiyelinin artması beklenirken yapılmak istenilen bu proje deniz turizmine büyük zarar verecek. Birkaç firma zengin olacak diye biz denizimizi onlara vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından STK ve siyasi parti temsilcilerinden bir grup toplantı salonuna girerek toplantının halkın bilgilendirmek istemediği gerekçesiyle yapılmadığının tutanaklara geçmesi gerektiğini istediler.Tepki karşısında firma yetkilileri aldıkları karar neticesinde toplantının yapılamadığını bildiri ile açıkladı. Bildiride “Kılıç Deniz Ürünleri şirketi tarafından Rize’nin Ardeşen ilçesi Yeniyol Köyü açıklarında yapılması planlanan Kafeslerde Su Ürünleri Yetiştiriciliği projesiyle ilgili Bakanlığımıza başvuru yapılmış olup Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatılmıştır. ÇED yönetmenliğinin 9. Maddesi kapsamında halkın katılım toplantısı yapılması amacıyla gerekli ilanlar yapılmıştır. Toplantı yeri ve saatinde il müdürü, faaliyet sahibi yetkili firma tarafından hazır bulundurulmuştur. Halk, bilgilendirmek istemediği toplantıya katılım sağlanmamıştır” ifadelerine yer verildi.Bu bildiri Ardeşen Kent Konseyi Derneği Başkanı Sevilay Yanılmaz tarafından okundu. Alınan bu karar vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.Protesto, tulum eşliğinde oynan horon ile son buldu.

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çed raporu, rize, ardeşen, çevresel etki değerlendirmesi (çed) raporu