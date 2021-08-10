Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210810/ardesende-kafes-balikciligi-icin-duzenlenen-ced-toplantisi-halk-katilim-gostermeyince-yapilamadi-1047902314.html
Ardeşen’de kafes balıkçılığı için düzenlenen ÇED toplantısı, halk katılım göstermeyince yapılamadı
Ardeşen’de kafes balıkçılığı için düzenlenen ÇED toplantısı, halk katılım göstermeyince yapılamadı
Rize’nin Ardeşen ilçesi Yeniyol Köyü açıklarında yapılması planlanan Deniz Kafesli Balık Çiftliği projesinin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısı bölge... 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T20:49+0300
2021-08-10T20:49+0300
türkiye
çed raporu
rize
ardeşen
çevresel etki değerlendirmesi (çed) raporu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047902452_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_71fd6979c26433054db0f5e2cad708db.jpg
Önceki gün de yapılması planlanan Deniz Kafesli Balık Çiftliği Projesi’ni Ardeşenliler takalarıyla protesto etmişti. Rize’nin Ardeşen ilçesinde “Denizine Sahip Çık” platformuna üye 28 kuruluş tarafından düzenlenen tepki be basın açıklaması ile bölgede yapılmak istenen deniz kafesçiliği projesi protesto edildi. Toplantının yapılacağı Ardeşen Halk Eğitim Merkezi konferans salonun önünde toplanan sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar projenin hayata geçmemesi için gösterdikleri tepkilerini karşılığını aldı ve toplantı halkın katılım sağlamaması nedeniyle yapılamadı.'Birkaç firma zengin olacak diye biz denizimizi onlara vermeyeceğiz'Toplantı öncesi kalabalığa hitaben konuşan Tahsin Ocaklı “Projenin yapılması planlanan bölge, kıyı balıkçılığının avlanma yerleri ve avlak başka bir yerleri bulunmuyor. Bu bölge balıkçılığının yok olması anlamına geliyor. Hava alanının yapılması ile birlikte bölgemizin turizm potansiyelinin artması beklenirken yapılmak istenilen bu proje deniz turizmine büyük zarar verecek. Birkaç firma zengin olacak diye biz denizimizi onlara vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından STK ve siyasi parti temsilcilerinden bir grup toplantı salonuna girerek toplantının halkın bilgilendirmek istemediği gerekçesiyle yapılmadığının tutanaklara geçmesi gerektiğini istediler.Tepki karşısında firma yetkilileri aldıkları karar neticesinde toplantının yapılamadığını bildiri ile açıkladı. Bildiride “Kılıç Deniz Ürünleri şirketi tarafından Rize’nin Ardeşen ilçesi Yeniyol Köyü açıklarında yapılması planlanan Kafeslerde Su Ürünleri Yetiştiriciliği projesiyle ilgili Bakanlığımıza başvuru yapılmış olup Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatılmıştır. ÇED yönetmenliğinin 9. Maddesi kapsamında halkın katılım toplantısı yapılması amacıyla gerekli ilanlar yapılmıştır. Toplantı yeri ve saatinde il müdürü, faaliyet sahibi yetkili firma tarafından hazır bulundurulmuştur. Halk, bilgilendirmek istemediği toplantıya katılım sağlanmamıştır” ifadelerine yer verildi.Bu bildiri Ardeşen Kent Konseyi Derneği Başkanı Sevilay Yanılmaz tarafından okundu. Alınan bu karar vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.Protesto, tulum eşliğinde oynan horon ile son buldu.
türkiye
rize
ardeşen
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Haber bandı
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047902452_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_9cbebc43b9d49e1a4b28babc03819398.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çed raporu, rize, ardeşen, çevresel etki değerlendirmesi (çed) raporu

Ardeşen’de kafes balıkçılığı için düzenlenen ÇED toplantısı, halk katılım göstermeyince yapılamadı

20:49 10.08.2021
© İHA / MUSTAFA ÖZYANIKRize’nin Ardeşen ilçesi Yeniyol Köyü açıklarında yapılması planlanan Deniz Kafesli Balık Çiftliği projesinin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısı bölge halkının tepkileriyle beraber katılım sağlanmadığı için yapılamadı.
Rize’nin Ardeşen ilçesi Yeniyol Köyü açıklarında yapılması planlanan Deniz Kafesli Balık Çiftliği projesinin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısı bölge halkının tepkileriyle beraber katılım sağlanmadığı için yapılamadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© İHA / MUSTAFA ÖZYANIK
Abone ol
Rize’nin Ardeşen ilçesi Yeniyol Köyü açıklarında yapılması planlanan Deniz Kafesli Balık Çiftliği projesinin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısı bölge halkının tepkileriyle beraber katılım sağlanmadığı için yapılamadı.
Önceki gün de yapılması planlanan Deniz Kafesli Balık Çiftliği Projesi’ni Ardeşenliler takalarıyla protesto etmişti. Rize’nin Ardeşen ilçesinde “Denizine Sahip Çık” platformuna üye 28 kuruluş tarafından düzenlenen tepki be basın açıklaması ile bölgede yapılmak istenen deniz kafesçiliği projesi protesto edildi. Toplantının yapılacağı Ardeşen Halk Eğitim Merkezi konferans salonun önünde toplanan sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar projenin hayata geçmemesi için gösterdikleri tepkilerini karşılığını aldı ve toplantı halkın katılım sağlamaması nedeniyle yapılamadı.

'Birkaç firma zengin olacak diye biz denizimizi onlara vermeyeceğiz'

Toplantı öncesi kalabalığa hitaben konuşan Tahsin Ocaklı “Projenin yapılması planlanan bölge, kıyı balıkçılığının avlanma yerleri ve avlak başka bir yerleri bulunmuyor. Bu bölge balıkçılığının yok olması anlamına geliyor. Hava alanının yapılması ile birlikte bölgemizin turizm potansiyelinin artması beklenirken yapılmak istenilen bu proje deniz turizmine büyük zarar verecek. Birkaç firma zengin olacak diye biz denizimizi onlara vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından STK ve siyasi parti temsilcilerinden bir grup toplantı salonuna girerek toplantının halkın bilgilendirmek istemediği gerekçesiyle yapılmadığının tutanaklara geçmesi gerektiğini istediler.
Tepki karşısında firma yetkilileri aldıkları karar neticesinde toplantının yapılamadığını bildiri ile açıkladı. Bildiride “Kılıç Deniz Ürünleri şirketi tarafından Rize’nin Ardeşen ilçesi Yeniyol Köyü açıklarında yapılması planlanan Kafeslerde Su Ürünleri Yetiştiriciliği projesiyle ilgili Bakanlığımıza başvuru yapılmış olup Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatılmıştır. ÇED yönetmenliğinin 9. Maddesi kapsamında halkın katılım toplantısı yapılması amacıyla gerekli ilanlar yapılmıştır. Toplantı yeri ve saatinde il müdürü, faaliyet sahibi yetkili firma tarafından hazır bulundurulmuştur. Halk, bilgilendirmek istemediği toplantıya katılım sağlanmamıştır” ifadelerine yer verildi.
Bu bildiri Ardeşen Kent Konseyi Derneği Başkanı Sevilay Yanılmaz tarafından okundu. Alınan bu karar vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.
Protesto, tulum eşliğinde oynan horon ile son buldu.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
Haber bandıSon Dakika
21:58Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 26 bin 597 yeni vaka, 124 can kaybı
21:52Galatasaray, Danimarkalı futbolcu Nelsson'un transferi için görüşmelere başladı
21:47Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin merkezi, Taliban'ın kontrolüne geçen 8. merkez oldu
21:43Kayserispor'dan aşı çağrısı
21:42Bodrum'da çıkan yangın yerleşim yerlerine ilerliyor
21:32Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı ile görüştü
21:18Kayıp Rus turistin cesedi Burgazada’da bulundu
21:12Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
20:57Zeytinburnu'nda geçen yıl 'Taliban bayrağı' açan şüphelilerin sınır dışı edildiği bildirildi
20:50Almanya'da Kovid-19 ile mücadelede aşı olmayanlara yeni zorunluluklar getirildi
20:49Ardeşen’de kafes balıkçılığı için düzenlenen ÇED toplantısı, halk katılım göstermeyince yapılamadı
20:44Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı
20:43Otobüs kazasında ölen şoförün ağabeyi: Şirketten ‘medyaya konuşma, kızına burs verelim’ mesajı geldi
20:36İş Bankası'ndan yılın ilk yarısında 4 milyar lira net kâr
20:21TFF: Aşı takvimini tamamlamış kişiler stadyuma seyirci olarak girebilecek
20:16130 bin liralık altın çalan şüpheliyi, nişanlısının azmettirdiği ortaya çıktı
20:09Manisa’da 6 kişinin öldüğü kazada, otobüsün çarptığı kamyonun sürücüsü tutuklandı
20:06'Sanayicimiz işsizlikten ziyade, nitelikli, vasıfsız insan bulamadıklarında bize şikayet ediyor'
19:51Kültür Bakanı: 2002 yılından bugüne kadar kültür sanatta katedilen mesafe muazzam bir seviyededir
19:44Rusya Savunma Bakanlığı: İkinci Avangard alayı 2023’te göreve başlayacak