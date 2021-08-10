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https://tr.sputniknews.com/20210810/aselsanin-2021in-ilk-yarisindaki-cirosu-7-milyar-liraya-ulasti-1047906709.html
ASELSAN'ın 2021'in ilk yarısındaki cirosu 7 milyar liraya ulaştı
ASELSAN'ın 2021'in ilk yarısındaki cirosu 7 milyar liraya ulaştı
ASELSAN'ın yılın ilk 6 ayındaki cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 7 milyar lira oldu. 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T23:15+0300
2021-08-10T23:16+0300
türkiye
türkiye
ticaret cirosu
aselsan
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, ASELSAN yılın ilk yarısını güçlü büyüme ve karlılıkla tamamladı. Şirketin 2021'in 6 ayındaki cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 7 milyar liraya ulaştı.ASELSAN'ın brüt karı, geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 66 artarken, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49 yükselişle 1,9 milyar lira oldu. FAVÖK marjı yüzde 27,3 olan ASELSAN'ın net karı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 2,5 milyar liraya çıktı. Şirketin öz kaynaklarının aktife oranı yüzde 57 gerçekleşti. Bakiye siparişleri toplamı ise 9,2 milyar dolar seviyesine ulaştı.'Yılının ilk yarısında 711 milyon dolarlık yeni sipariş aldık'Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, yılın ilk yarısında 711 milyon dolarlık yeni sipariş aldıklarını belirtti.Hem yurt içinde kritik savunma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik siparişler aldıklarını hem de yurt dışında önemli işlere imza attıklarını belirten Görgün, "İhracat yaptığımız ülke sayısı 71'e çıktı. ASELSAN gerek Türk savunma sanayisine olan katkılarını artırmaya, gerekse de bu tecrübeyi sağlık, enerji, finansal teknolojiler gibi savunma dışı alanlara aktarmaya önümüzdeki dönemde de devam edecek" ifadelerini kullandı.Görgün, savunma sanayisinde Türkiye'nin tam bağımsızlığını sağlamak, güvenlik güçlerine desteklerini hız kesmeden devam ettirebilmek amacıyla tüm kritik bileşenleri yerli firmaların eliyle millileştirmeyi görev olarak gördüklerini kaydetti.Son 3 yılda 400 ürünü iş ortaklarıyla birlikte millileştirmeyi başardıklarını vurgulayan Görgün, şöyle devam etti:Görgün, ASELSAN'ın 2008'de 97'nci sıradan dahil olduğu dünya savunma sanayi devleri arasındaki sürdürülebilir başarısını koruyarak bu yıl da 48'inci sırada yer aldığını ve böylece ilk 50'ye giren ilk Türk şirket olduklarını belirtti."Yaşanabilir Gelecek, Verimlilik ile Gelecek" sloganıyla "ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi" belgesini almaya hak kazandıklarını aktaran Görgün, "Çevremize, ülkemize ve gelecek nesillere katkı sağlayacak projeler üretmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanlığımız Recep Tayyip Erdoğan ve Savunma Sanayii Başkanlığımız olmak üzere çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza sonsuz teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.ASELSAN, Brand Finance tarafından hazırlanan "En Değerli 100 Türk Markası" listesine göre marka değerini en fazla artıran firma oldu. Geçen yıl 30'uncu sırada yer alan ASELSAN pek çok markanın değerinin düştüğü salgın sürecinde listede 11 basamak yükselerek 19'uncu sıraya geldi. ASELSAN, savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmalar arasında, marka değerini yüzde 66 ile en çok artıran şirket oldu. Marka değerlendirmesinde geçen yıl AA derecesi alan ASELSAN, bu yıl derecesini AA+'ya yükseltti.
https://tr.sputniknews.com/20210610/aselsan-baskani-gorgun-son-3-yilda-400-urunu-millilestirdik-1044700405.html
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türkiye, ticaret cirosu, aselsan

ASELSAN'ın 2021'in ilk yarısındaki cirosu 7 milyar liraya ulaştı

23:15 10.08.2021 (güncellendi: 23:16 10.08.2021)
ASELSAN
ASELSAN - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
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ASELSAN'ın yılın ilk 6 ayındaki cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 7 milyar lira oldu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, ASELSAN yılın ilk yarısını güçlü büyüme ve karlılıkla tamamladı. Şirketin 2021'in 6 ayındaki cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 7 milyar liraya ulaştı.
ASELSAN'ın brüt karı, geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 66 artarken, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49 yükselişle 1,9 milyar lira oldu. FAVÖK marjı yüzde 27,3 olan ASELSAN'ın net karı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 2,5 milyar liraya çıktı. Şirketin öz kaynaklarının aktife oranı yüzde 57 gerçekleşti. Bakiye siparişleri toplamı ise 9,2 milyar dolar seviyesine ulaştı.

'Yılının ilk yarısında 711 milyon dolarlık yeni sipariş aldık'

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, yılın ilk yarısında 711 milyon dolarlık yeni sipariş aldıklarını belirtti.
IDEF 2019 Aselsan Nefer - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2021
DÜNYA
ASELSAN Başkanı Görgün: Son 3 yılda 400 ürünü millileştirdik
10 Haziran , 10:48
Hem yurt içinde kritik savunma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik siparişler aldıklarını hem de yurt dışında önemli işlere imza attıklarını belirten Görgün, "İhracat yaptığımız ülke sayısı 71'e çıktı. ASELSAN gerek Türk savunma sanayisine olan katkılarını artırmaya, gerekse de bu tecrübeyi sağlık, enerji, finansal teknolojiler gibi savunma dışı alanlara aktarmaya önümüzdeki dönemde de devam edecek" ifadelerini kullandı.
Görgün, savunma sanayisinde Türkiye'nin tam bağımsızlığını sağlamak, güvenlik güçlerine desteklerini hız kesmeden devam ettirebilmek amacıyla tüm kritik bileşenleri yerli firmaların eliyle millileştirmeyi görev olarak gördüklerini kaydetti.
Son 3 yılda 400 ürünü iş ortaklarıyla birlikte millileştirmeyi başardıklarını vurgulayan Görgün, şöyle devam etti:
"Bu ürünlere 56 milyon dolar tutarında sipariş açarak, önümüzdeki 3 yıllık projeksiyona göre 145 milyon dolarlık büyüklüğün ülkemizde kalmasını sağladık. 2008'de yüzde 38 olan yurt içi alım oranımızı yüzde 70'lerin üstüne taşımanın haklı gururunu yaşıyoruz. 4 binin üzerindeki tedarikçimizle ekosistemimizi sürekli geliştiriyoruz. 2021’in ilk yarısında tedarikçi ekosistemimizi yeni siparişlerle beslemeye devam ettik ve bu çerçevede 760 milyon dolarlık sipariş açtık. Bu siparişlerin yüzde 70'e yakını yurt içi firmalarımıza açıldı. İlk yarıda tedarikçilerimize 7 milyar lirayı aşan ödeme yaparak onları finansal olarak destekledik."
Görgün, ASELSAN'ın 2008'de 97'nci sıradan dahil olduğu dünya savunma sanayi devleri arasındaki sürdürülebilir başarısını koruyarak bu yıl da 48'inci sırada yer aldığını ve böylece ilk 50'ye giren ilk Türk şirket olduklarını belirtti.
"Yaşanabilir Gelecek, Verimlilik ile Gelecek" sloganıyla "ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi" belgesini almaya hak kazandıklarını aktaran Görgün, "Çevremize, ülkemize ve gelecek nesillere katkı sağlayacak projeler üretmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanlığımız Recep Tayyip Erdoğan ve Savunma Sanayii Başkanlığımız olmak üzere çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza sonsuz teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
ASELSAN, Brand Finance tarafından hazırlanan "En Değerli 100 Türk Markası" listesine göre marka değerini en fazla artıran firma oldu. Geçen yıl 30'uncu sırada yer alan ASELSAN pek çok markanın değerinin düştüğü salgın sürecinde listede 11 basamak yükselerek 19'uncu sıraya geldi. ASELSAN, savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmalar arasında, marka değerini yüzde 66 ile en çok artıran şirket oldu. Marka değerlendirmesinde geçen yıl AA derecesi alan ASELSAN, bu yıl derecesini AA+'ya yükseltti.
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