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Aşı karşıtlarına mesaj: 'Aşı sonrası doktor ölümleri bıçak gibi kesildi'
Aşı karşıtlarına mesaj: 'Aşı sonrası doktor ölümleri bıçak gibi kesildi'
Doç. Dr. Hakan Akelma, sağlık çalışanlarının aşılanmasının ardından doktor ölümlerinin yaşanmadığını belirterek "Bu da aşının faydalı olduğunu gösteriyor"... 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T12:01+0300
2021-08-10T12:01+0300
ölüm
doktor
koronavirüs
koronavirüs
koronavirüs aşısı
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Diyarbakır'da vaka sayılarındaki artış sürerken, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakımında bulunan hastaların yüzde 65'inin aşısız, diğerlerinin de eksik aşılı olduğu belirtildi. Hastanenin yoğum bakım servis sorumlusu Doç. Dr. Hakan Akelma, aşılı ve aşısızların klinik seyirlerinin de farklı olduğunu ifade ederek, "Hastalık aşısızlarda biraz daha ölümcül seyrediyor" dedi.Aşı karşıtlığı ve aşı tereddüdü yaşayanların olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Akelma, şunları söyledi:"Aşı karşıtlığı iki çeşittir. Biri aşı karşıtlığıdır. Biri aşı tereddütlüdür. Aşı tereddütlü kişileri aslında aşıya çok tereddütlü olmadığını düşünüyoruz. Ancak aşı karşıtı kişilerde onları ikna etmek zor bir durumdur. O anlamda aşı karşıtlığına karşı yapabileceğimiz bir şey yokken, aşı tereddütlü olan kişileri sosyal medyada, ulusal medyada ve diğer mecralarda aydınlatmak zorundayız. Özellikle şu bir gerçek, verilen rakamlar şunu gösteriyor ki aşı faydalı. Doktorlar aşı olduğunda doktor ölümleri neredeyse 1 yıldır hiç sözü bile edilmiyor. Önü bıçak gibi kesildi. Hekim hastalığı ya da sağlık personeli hastalığı olarak çok az görüyoruz. Bu da aşının faydalı olduğunu gösteriyor.Gerek yatan hastaların aşısız oranı gerekse sağlık personelinin ölüm oranlarının neredeyse sıfıra kadar düşmesi aşının etkili olduğunu göstermektedir. Bu anlamda kâr ve zarar hesabına vurduğumuzda aşı ile ilgili önyargındansa hiç hastalanmamak daha kârlı gelmektedir. Bu anlamda aşı ile ilgili tereddüttün ortadan kalkıp halkımızın bir önce aşısını yapması ve 15 gün maske, mesafe kurallarına uyarak kendilerinde antikor oluşturacak vakti bekleyip böylece hastalıktan korunmaları gerekiyor."
https://tr.sputniknews.com/20210809/taziyeye-gitmislerdi-ayni-aileden-30-kisi-koronaviruse-yakalandi-1045199775.html
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ölüm, doktor, koronavirüs, koronavirüs aşısı

Aşı karşıtlarına mesaj: 'Aşı sonrası doktor ölümleri bıçak gibi kesildi'

12:01 10.08.2021
© AATürkiye - koronavirüs - aşı - CoronaVac
Türkiye - koronavirüs - aşı - CoronaVac - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© AA
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Doç. Dr. Hakan Akelma, sağlık çalışanlarının aşılanmasının ardından doktor ölümlerinin yaşanmadığını belirterek "Bu da aşının faydalı olduğunu gösteriyor" dedi.
Diyarbakır'da vaka sayılarındaki artış sürerken, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakımında bulunan hastaların yüzde 65'inin aşısız, diğerlerinin de eksik aşılı olduğu belirtildi. Hastanenin yoğum bakım servis sorumlusu Doç. Dr. Hakan Akelma, aşılı ve aşısızların klinik seyirlerinin de farklı olduğunu ifade ederek, "Hastalık aşısızlarda biraz daha ölümcül seyrediyor" dedi.
Aşı karşıtlığı ve aşı tereddüdü yaşayanların olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Akelma, şunları söyledi:
"Aşı karşıtlığı iki çeşittir. Biri aşı karşıtlığıdır. Biri aşı tereddütlüdür. Aşı tereddütlü kişileri aslında aşıya çok tereddütlü olmadığını düşünüyoruz. Ancak aşı karşıtı kişilerde onları ikna etmek zor bir durumdur. O anlamda aşı karşıtlığına karşı yapabileceğimiz bir şey yokken, aşı tereddütlü olan kişileri sosyal medyada, ulusal medyada ve diğer mecralarda aydınlatmak zorundayız. Özellikle şu bir gerçek, verilen rakamlar şunu gösteriyor ki aşı faydalı. Doktorlar aşı olduğunda doktor ölümleri neredeyse 1 yıldır hiç sözü bile edilmiyor. Önü bıçak gibi kesildi. Hekim hastalığı ya da sağlık personeli hastalığı olarak çok az görüyoruz. Bu da aşının faydalı olduğunu gösteriyor.
Gerek yatan hastaların aşısız oranı gerekse sağlık personelinin ölüm oranlarının neredeyse sıfıra kadar düşmesi aşının etkili olduğunu göstermektedir. Bu anlamda kâr ve zarar hesabına vurduğumuzda aşı ile ilgili önyargındansa hiç hastalanmamak daha kârlı gelmektedir. Bu anlamda aşı ile ilgili tereddüttün ortadan kalkıp halkımızın bir önce aşısını yapması ve 15 gün maske, mesafe kurallarına uyarak kendilerinde antikor oluşturacak vakti bekleyip böylece hastalıktan korunmaları gerekiyor."
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
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