Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
https://tr.sputniknews.com/20210810/bakan-pakdemirli-duyurdu-11-gundur-devam-eden-milas-yangini-kontrol-altinda-1047623478.html
Bakan Pakdemirli duyurdu: 11 gündür devam eden Milas yangını kontrol altına alındı
Bakan Pakdemirli duyurdu: 11 gündür devam eden Milas yangını kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11 gündür devam eden Milas yangını kontrol altına alındığını açıkladı. 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T18:31+0300
2021-08-10T18:31+0300
2021-08-10T18:44+0300
milas
muğla
yangın
bekir pakdemirli
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/08/1045192021_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_266d1bb67609137e70df11319714506b.jpg
Pakdemirli, Twitter'dan yaptığı açıklamada "11 gündür devam eden Muğla Milas yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.
milas
muğla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Haber bandı
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/08/1045192021_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_0d10dcaa2a6db335eba6677761fbf3ef.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
milas, muğla, yangın, bekir pakdemirli
Bakan Pakdemirli duyurdu: 11 gündür devam eden Milas yangını kontrol altına alındı
18:31 10.08.2021 (güncellendi: 18:44 10.08.2021)
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11 gündür devam eden Milas yangını kontrol altına alındığını açıkladı.
Pakdemirli, Twitter'dan yaptığı açıklamada "11 gündür devam eden Muğla Milas yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.