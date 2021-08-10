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https://tr.sputniknews.com/20210810/bakan-pakdemirli-ezinedeki-yangin-kontrol-altina-alindi-1047203869.html
Bakan Pakdemirli: Ezine'deki yangın kontrol altına alındı
Bakan Pakdemirli: Ezine'deki yangın kontrol altına alındı
Bakan Bekir Pakdemirli, Ezine'deki yangının kontrol altına alındığını açıkladı. 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T14:02+0300
2021-08-10T14:02+0300
2021-08-10T14:02+0300
orman yangını
bekir pakdemirli
tarım ve orman bakanlığı
soğutma
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu sabah saatlerinde Çanakkale'nin Ezine ilçesinde başlayan yangının kontrol altına alındığını duyurdu.Pakdemirli, soğutma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
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orman yangını, bekir pakdemirli, tarım ve orman bakanlığı, soğutma
Bakan Pakdemirli: Ezine'deki yangın kontrol altına alındı
Bakan Bekir Pakdemirli, Ezine'deki yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu sabah saatlerinde Çanakkale'nin Ezine ilçesinde başlayan yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
Pakdemirli, soğutma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.