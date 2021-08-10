https://tr.sputniknews.com/20210810/besiktas-brezilyali-futbolcu-alex-teixeira-ile-sozlesme-imzaladi-1047905321.html

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira ile sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira ile sözleşme imzaladı

Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira ile sözleşme imzalandığını duyurdu. 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T22:19+0300

2021-08-10T22:19+0300

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yaşam

beşiktaş

sözleşme

transfer

alex teixeira

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2021-22 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Alex Teixeira'ya, 'Beşiktaş ailesine hoş geldin.' der, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Daha önce ülkesinde Vasco da Gama, Ukrayna'da Shakhtar Donetsk formaları giyen 31 yaşındaki Teixeira, son olarak Çin'in Jiangsu Suning takımında görev yapmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210809/alex-teixeira-besiktas-icin-istanbula-geldi-1045204014.html

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beşiktaş, sözleşme, transfer, alex teixeira