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https://tr.sputniknews.com/20210810/besiktas-brezilyali-futbolcu-alex-teixeira-ile-sozlesme-imzaladi-1047905321.html
Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira ile sözleşme imzaladı
Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira ile sözleşme imzaladı
Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira ile sözleşme imzalandığını duyurdu. 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T22:19+0300
2021-08-10T22:22+0300
yaşam
beşiktaş
sözleşme
transfer
alex teixeira
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2021-22 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Alex Teixeira'ya, 'Beşiktaş ailesine hoş geldin.' der, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Daha önce ülkesinde Vasco da Gama, Ukrayna'da Shakhtar Donetsk formaları giyen 31 yaşındaki Teixeira, son olarak Çin'in Jiangsu Suning takımında görev yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210809/alex-teixeira-besiktas-icin-istanbula-geldi-1045204014.html
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beşiktaş, sözleşme, transfer, alex teixeira

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira ile sözleşme imzaladı

22:19 10.08.2021 (güncellendi: 22:22 10.08.2021)
© AAAlex Teixeira
Alex Teixeira - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© AA
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Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2021-22 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Alex Teixeira'ya, 'Beşiktaş ailesine hoş geldin.' der, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Daha önce ülkesinde Vasco da Gama, Ukrayna'da Shakhtar Donetsk formaları giyen 31 yaşındaki Teixeira, son olarak Çin'in Jiangsu Suning takımında görev yapmıştı.
Alex Teixeira - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
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