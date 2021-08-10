https://tr.sputniknews.com/20210810/besiktasdan-ghezzal-paylasimi-yeni-zaferler-icin-yola-cikti-geliyor-1047204645.html

Beşiktaş'tan Ghezzal paylaşımı: 'Yeni zaferler için yola çıktı, geliyor'

Beşiktaş'tan Ghezzal paylaşımı: 'Yeni zaferler için yola çıktı, geliyor'

Beşiktaş'ın Rachid Ghezzal'la ilgili yaptığı paylaşımda "Yeni zaferler için yola çıktı, geliyor" dendi. 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T14:17+0300

2021-08-10T14:17+0300

2021-08-10T14:18+0300

süper lig

beşiktaş

şampiyon

twitter

rachid ghezzal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047204510_0:0:1394:784_1920x0_80_0_0_6cdbb5185f66405b27960ce904c18351.png

Beşiktaş, bonservisini aldığı Rachid Ghezzal'la ilgili resmi sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulundu. Siyah beyazlı ekip, bu paylaşıma "Yeni zaferler için yola çıktı, geliyor" notunu düştü.Beşiktaş, Ghezzal için Leicester City’e 3.2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Cezayirli oyuncu, performansa bağlı ek ödemelerle yıllık yaklaşık 3 milyon euro kazanacak.Geçen sezon Beşiktaş ile 35 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu 8 gol attı, 18 asist yaptı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Haber bandı

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

süper lig, beşiktaş, şampiyon, twitter , rachid ghezzal