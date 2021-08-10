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https://tr.sputniknews.com/20210810/besiktasdan-ghezzal-paylasimi-yeni-zaferler-icin-yola-cikti-geliyor-1047204645.html
Beşiktaş'tan Ghezzal paylaşımı: 'Yeni zaferler için yola çıktı, geliyor'
Beşiktaş'tan Ghezzal paylaşımı: 'Yeni zaferler için yola çıktı, geliyor'
Beşiktaş'ın Rachid Ghezzal'la ilgili yaptığı paylaşımda "Yeni zaferler için yola çıktı, geliyor" dendi. 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T14:17+0300
2021-08-10T14:17+0300
2021-08-10T14:18+0300
süper lig
beşiktaş
şampiyon
twitter
rachid ghezzal
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Beşiktaş, bonservisini aldığı Rachid Ghezzal'la ilgili resmi sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulundu. Siyah beyazlı ekip, bu paylaşıma "Yeni zaferler için yola çıktı, geliyor" notunu düştü.Beşiktaş, Ghezzal için Leicester City’e 3.2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Cezayirli oyuncu, performansa bağlı ek ödemelerle yıllık yaklaşık 3 milyon euro kazanacak.Geçen sezon Beşiktaş ile 35 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu 8 gol attı, 18 asist yaptı.
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süper lig, beşiktaş, şampiyon, twitter , rachid ghezzal
Beşiktaş'tan Ghezzal paylaşımı: 'Yeni zaferler için yola çıktı, geliyor' 14:17 10.08.2021 (güncellendi: 14:18 10.08.2021)
Beşiktaş'ın Rachid Ghezzal'la ilgili yaptığı paylaşımda "Yeni zaferler için yola çıktı, geliyor" dendi.
Beşiktaş, bonservisini aldığı
Rachid Ghezzal'la ilgili resmi sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulundu. Siyah beyazlı ekip, bu paylaşıma "Yeni zaferler için yola çıktı, geliyor" notunu düştü.
Beşiktaş, Ghezzal için Leicester City’e
3.2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Cezayirli oyuncu, performansa bağlı ek ödemelerle yıllık yaklaşık 3 milyon euro kazanacak. Geçen sezon Beşiktaş ile 35 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu 8 gol attı, 18 asist yaptı.