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Beyoğlu'nda bulunan tarihi binaların kapıları çalındı
Beyoğlu'nda bulunan tarihi binaların kapıları çalındı
Beyoğlu Tarlabaşı Mahallesi'nde bulunan tarihi binalara hırsızlar dadandı. Hırsızlar yüzyıllık tarihe sahip pek çok binanın tarihi kapılarını çaldı. 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T11:51+0300
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türkiye
beyoğlu
hırsız
hırsızlık
kapı
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Tarlabaşı Mahallesinde bulunan ve şu an içerisinde ikamet olmayan pek çok tarihi binanın kapısı buralara dadanan hırsızlar tarafından çalınarak hurdacılara satıldı. İHA'nın haberine göre bir süre önce kapıların çalındığını fark eden vatandaşlar hemen belediye ekiplerine haber verdi.Kapıların çalınmasından şikayetçi olan mahalle sakinlerinden Erdal Sıhlar, şunları söyledi:
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türkiye, beyoğlu, hırsız, hırsızlık, kapı

Beyoğlu'nda bulunan tarihi binaların kapıları çalındı

11:51 10.08.2021
© İHA / GÜLŞAH KAHVECİ - MURAT HOROZ-AW389950İstanbul - Beyoğlu
İstanbul - Beyoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© İHA / GÜLŞAH KAHVECİ - MURAT HOROZ-AW389950
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Beyoğlu Tarlabaşı Mahallesi'nde bulunan tarihi binalara hırsızlar dadandı. Hırsızlar yüzyıllık tarihe sahip pek çok binanın tarihi kapılarını çaldı.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Tarlabaşı Mahallesinde bulunan ve şu an içerisinde ikamet olmayan pek çok tarihi binanın kapısı buralara dadanan hırsızlar tarafından çalınarak hurdacılara satıldı.
İHA'nın haberine göre bir süre önce kapıların çalındığını fark eden vatandaşlar hemen belediye ekiplerine haber verdi.
© İHA / GÜLŞAH KAHVECİ - MURAT HOROZ-AW389950Belediye ekipleri ise çalınan tarihi kapıların yerine bina girişlerine taş ve tuğlalar örerek boş kalan tarihi binalara girilmemesi için önlem aldı.
Belediye ekipleri ise çalınan tarihi kapıların yerine bina girişlerine taş ve tuğlalar örerek boş kalan tarihi binalara girilmemesi için önlem aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
Belediye ekipleri ise çalınan tarihi kapıların yerine bina girişlerine taş ve tuğlalar örerek boş kalan tarihi binalara girilmemesi için önlem aldı.
© İHA / GÜLŞAH KAHVECİ - MURAT HOROZ-AW389950


Kapıların çalınmasından şikayetçi olan mahalle sakinlerinden Erdal Sıhlar, şunları söyledi:
” Mahallede hırsızlık var. Hırsızlar gelmiş tarihi evlerin kapılarını çalıyorlar. Buraları hep çaldılar. Bütün tarihi kapıları çalıp götürüyorlar. Bu kapılar en az 120 - 130 yıllık kapılar. Bu binaların sahipleri vardı fakat hepsi satıldı. Kapılar üç dört aydır çalınıyor. Aşağı sokaklara doğru hep çalındı. Çalındığını gördüğümüzde belediyeye haber verdik tuğla ördüler, saclar ördüler. Bu binalarım tarihi epey var. Bakın orada yazıyor 1881 yılı diye Atatürk’ün doğduğu sene yapılmış, siz hesaplayın artık. Bu binalar sahipsiz işte evleri boşaltıyorlar, işte gece sabaha karşı gelip kapıları çalıp götürüyorlar.”
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