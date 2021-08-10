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TÜRKİYE'NİN YANGINLARLA MÜCADELESİ
Türkiye 28 Temmuz'da başlayan ve 53 ile yayılan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son resmi verilere göre, 270 orman yangınının 267'si kontrol altına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20210810/bodrumda-makilik-ve-otluk-alanda-cikan-yangina-mudahale-suruyor-1047904026.html
Bodrum'da çıkan yangın yerleşim yerlerine ilerliyor
Bodrum'da çıkan yangın yerleşim yerlerine ilerliyor
Muğla’da 13 gündür devam eden orman yangınları tam sona ererken Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde yeni bir yangın çıktı. Ekiplerin tüm müdahalesine rağmen... 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T21:42+0300
2021-08-10T21:44+0300
türkiye'nin yanginlarla mücadelesi
bodrum
yangın
toma
bodrum belediyesi
yangın söndürme
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Bodrum'da Dereköy Mahallesi'ndeki otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangına, 2 yangın söndürme uçağı, 5 yangın söndürme helikopteri ile havadan, çok sayıda arazöz, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile de karadan müdahale ediliyor. Özel firmalara ait beton mikserleri de bölgede ekiplere destek veriyor. Yangının yerleşim yerine ulaşmaması için ekiplerin yoğun çabası sürüyor. Bazı vatandaşların tedbir amaçlı evlerinin etrafındaki kuru otları ve ağaçları suladığı görüldü.
bodrum
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bodrum, yangın, toma, bodrum belediyesi, yangın söndürme

Bodrum'da çıkan yangın yerleşim yerlerine ilerliyor

21:42 10.08.2021 (güncellendi: 21:44 10.08.2021)
© İHA / EREN AYHAN - HAMDİ YÖRÜR - MURAT UÇKAÇ-AW390664Bodrum'da yangın
Bodrum'da yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© İHA / EREN AYHAN - HAMDİ YÖRÜR - MURAT UÇKAÇ-AW390664
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Muğla’da 13 gündür devam eden orman yangınları tam sona ererken Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde yeni bir yangın çıktı. Ekiplerin tüm müdahalesine rağmen henüz kontrol altına alınmayan yangın evlere doğru ilerliyor.
Bodrum'da Dereköy Mahallesi'ndeki otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, 2 yangın söndürme uçağı, 5 yangın söndürme helikopteri ile havadan, çok sayıda arazöz, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile de karadan müdahale ediliyor.
Özel firmalara ait beton mikserleri de bölgede ekiplere destek veriyor. Yangının yerleşim yerine ulaşmaması için ekiplerin yoğun çabası sürüyor. Bazı vatandaşların tedbir amaçlı evlerinin etrafındaki kuru otları ve ağaçları suladığı görüldü.
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