https://tr.sputniknews.com/20210810/bodrumda-makilik-ve-otluk-alanda-cikan-yangina-mudahale-suruyor-1047904026.html

Bodrum'da çıkan yangın yerleşim yerlerine ilerliyor

Bodrum'da çıkan yangın yerleşim yerlerine ilerliyor

Muğla’da 13 gündür devam eden orman yangınları tam sona ererken Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde yeni bir yangın çıktı. Ekiplerin tüm müdahalesine rağmen... 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T21:42+0300

2021-08-10T21:42+0300

2021-08-10T21:44+0300

türkiye'nin yanginlarla mücadelesi

bodrum

yangın

toma

bodrum belediyesi

yangın söndürme

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Bodrum'da Dereköy Mahallesi'ndeki otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangına, 2 yangın söndürme uçağı, 5 yangın söndürme helikopteri ile havadan, çok sayıda arazöz, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile de karadan müdahale ediliyor. Özel firmalara ait beton mikserleri de bölgede ekiplere destek veriyor. Yangının yerleşim yerine ulaşmaması için ekiplerin yoğun çabası sürüyor. Bazı vatandaşların tedbir amaçlı evlerinin etrafındaki kuru otları ve ağaçları suladığı görüldü.

bodrum

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bodrum, yangın, toma, bodrum belediyesi, yangın söndürme