https://tr.sputniknews.com/20210810/calik-holdingden-tema-vakfina-40-bin-fidan-bagisi-1047189654.html

Çalık Holding’den TEMA Vakfı’na 40 bin fidan bağışı

Çalık Holding’den TEMA Vakfı’na 40 bin fidan bağışı

Çalık Holding, Türkiye genelinde yaşanan yangın bölgelerinin tekrardan ağaçlandırılması amacıyla TEMA Vakfı tarafından başlatılan kampanyaya 40 bin fidan... 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T12:32+0300

2021-08-10T12:32+0300

2021-08-10T12:32+0300

orman yangını

ağaç

kampanya

bağış

fidan

tema vakfı

çalık holding

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1e/1045106846_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b9302f814cf7237a85ab7af7accc43c7.jpg

Türkiye’nin birçok bölgesinde eş zamanlı olarak çıkan yangınlardan ormanlık alanların büyük bir bölümü zarar görürken, TEMA Vakfı'nın yeniden yeşillendirme ve yaraları sarma amacıyla başlattığı kampanyaya Çalık Holding de katıldı.Dünya'nın haberine göre Çalık Holding, zarar gören bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için TEMA Vakfı’na 40’ıncı yılında 40 bin fidan bağışında bulundu.1981’de tekstil ile başladığı faaliyetlerine bugün 7 sektörde 30’dan fazla ülkede devam eden Çalık Grubu, Ekim ayında 40. kuruluş yılına dair organizasyonlar gerçekleştirecek.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

orman yangını, ağaç, kampanya, bağış, fidan, tema vakfı, çalık holding