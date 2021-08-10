https://tr.sputniknews.com/20210810/chp-genclik-kollarindan-kilicdaroglu-videosu-genclerin-demokrat-amcasi-1047208656.html

CHP Gençlik Kolları'ndan Kılıçdaroğlu videosu: 'Gençlerin demokrat amcası'

CHP Gençlik Kolları'ndan Kılıçdaroğlu videosu: 'Gençlerin demokrat amcası'

CHP Gençlik Kolları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için bir video hazırladı. 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T15:45+0300

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2021-08-10T15:45+0300

video

istanbul

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

chp gençlik kolları

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CHP Gençlik Kolları'nın hazırladığı videoda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlerle ilgili ifadelerine yer verildi.Videoda, CHP liderinin Twitter hesabına kendisi için 'Gençlerin demokrat amcası' ifadesini neden yazdığını açıkladığı anlar da yer aldı.

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video, istanbul, türkiye, kemal kılıçdaroğlu, chp gençlik kolları