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CHP Gençlik Kolları'ndan Kılıçdaroğlu videosu: 'Gençlerin demokrat amcası'
CHP Gençlik Kolları'ndan Kılıçdaroğlu videosu: 'Gençlerin demokrat amcası'
CHP Gençlik Kolları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için bir video hazırladı. 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T15:45+0300
2021-08-10T15:45+0300
2021-08-10T15:45+0300
video
istanbul
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
chp gençlik kolları
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CHP Gençlik Kolları'nın hazırladığı videoda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlerle ilgili ifadelerine yer verildi.Videoda, CHP liderinin Twitter hesabına kendisi için 'Gençlerin demokrat amcası' ifadesini neden yazdığını açıkladığı anlar da yer aldı.
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video, istanbul, türkiye, kemal kılıçdaroğlu, chp gençlik kolları
CHP Gençlik Kolları'ndan Kılıçdaroğlu videosu: 'Gençlerin demokrat amcası'
CHP Gençlik Kolları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için bir video hazırladı.
CHP Gençlik Kolları'nın hazırladığı videoda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlerle ilgili ifadelerine yer verildi.
Videoda, CHP liderinin Twitter hesabına kendisi için '
Gençlerin demokrat amcası' ifadesini neden yazdığını açıkladığı anlar da yer aldı.