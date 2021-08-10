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https://tr.sputniknews.com/20210810/ciftlik-bank-davasi-sanigi-mehmet-aydinin-tutuklulugunun-devamina-karar-verildi-1047386198.html
'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'ın tutukluluğunun devamına karar verildi
'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'ın tutukluluğunun devamına karar verildi
'Çiftlik Bank' davası sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T17:04+0300
2021-08-10T17:04+0300
türkiye
çiftlik bank
mehmet aydın
tosuncuk
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Mehmet Aydın hakkında, 102 mağdurun şikayetçi olması üzerine "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.Soruşturmayı yürüten savcılık aylık tutukluluk incelemesi için Aydın hakkındaki dosyayı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderdi.Hakimlik, Aydın'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.Ne olmuştu?Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına yol açan sistemin kurucusu olan ve 2 yıldan fazla süredir firari bulunan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti.Aydın, 3 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla uçakta gözaltına alınmıştı.Savcılığın hakkında 4 gün gözaltı süresi verdiği "Tosuncuk" lakaplı Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesine getirilmiş, savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, Mehmet Aydın'ın tutuklanmasına karar vermişti.Aydın hakkında, "Çiftlik Bank" olayıyla ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" gibi çeşitli suçlardan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı bir dava da bulunuyor.
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çiftlik bank, mehmet aydın, tosuncuk

'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

17:04 10.08.2021
© AA'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın
'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© AA
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'Çiftlik Bank' davası sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Mehmet Aydın hakkında, 102 mağdurun şikayetçi olması üzerine "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturmayı yürüten savcılık aylık tutukluluk incelemesi için Aydın hakkındaki dosyayı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderdi.
Hakimlik, Aydın'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Ne olmuştu?

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına yol açan sistemin kurucusu olan ve 2 yıldan fazla süredir firari bulunan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti.
Aydın, 3 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla uçakta gözaltına alınmıştı.
Savcılığın hakkında 4 gün gözaltı süresi verdiği "Tosuncuk" lakaplı Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesine getirilmiş, savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.
Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, Mehmet Aydın'ın tutuklanmasına karar vermişti.
Aydın hakkında, "Çiftlik Bank" olayıyla ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" gibi çeşitli suçlardan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı bir dava da bulunuyor.
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