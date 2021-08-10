https://tr.sputniknews.com/20210810/cin-yargisi-kanadali-hukumlunun-idam-cezasini-temyiz-talebini-reddetti-1047201810.html
Çin yargısı, Kanadalı hükümlünün idam cezasını temyiz talebini reddetti
Çin yargısı, Kanadalı hükümlünün idam cezasını temyiz talebini reddetti
Çin'de mahkeme, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 15 yıl hapis cezası aldıktan sonra yeniden yargılanarak idam cezasına mahkum edilen Kanada vatandaşı Robert... 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T13:20+0300
2021-08-10T13:20+0300
2021-08-10T13:20+0300
dünya
çin
kanada
idam cezası
mahkeme
uyuşturucu
karar
kaçakçı
çin halk cumhuriyeti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103968/72/1039687274_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_b8a94b8442cb309e05eb43e6b6b0f529.jpg
Liaoning Eyaleti Yüksek Halk Mahkemesi, Kanadalı hükümlünün temyiz talebini reddederek, davayı en üst mahkeme olan Çin Yüksek Halk Mahkemesi'ne gönderdi.Schellenberg, 2018'de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 15 yıl hapse mahkum edilmiş, ardından 2019'da yeniden yargılanarak 1 gün süren duruşmada idama mahkum edilmişti.Schellenberg'in yeniden yargılanması, Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin sahibi Ren Zhengfei' nin kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü'nün ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver kentinde gözaltına alınmasının ardından gelmişti.Barton: Bu hükmü en güçlü şekilde kınıyoruzTemyiz duruşmasını izlemek üzere Liaoning eyaletine giden Kanada'nın Pekin Büyükelçisi Dominic Barton, temyiz talebinin reddine ilişkin, "Bu hükmü en güçlü şekilde kınıyor ve Çin'e Robert'a merhamet gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.Büyükelçi Barton, sanığa yeniden yargılama sonrası verilen cezanın, 'acımasız, insanlık dışı ve keyfi' olduğunu savundu.Huawei yöneticisi Meng Wanzhou'nun tutuklanmasının ardından Çin, ayrıca, Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile iş insanı Michael Spavor'u "Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla gözaltına almıştı.Çin'de idam cezalarının infazı için Çin Yüksek Halk Mahkemesinin onayı gerekiyor.
https://tr.sputniknews.com/20210809/cin-kovid-19la-mucadelede-basarisiz-olduklari-gerekcesiyle-30-yetkiliyi-cezalandirdi-1045197523.html
çin
kanada
çin halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Haber bandı
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103968/72/1039687274_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_0f588fb86868580d55fa1735df5592d7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çin, kanada, idam cezası, mahkeme, uyuşturucu, karar, kaçakçı, çin halk cumhuriyeti
Çin yargısı, Kanadalı hükümlünün idam cezasını temyiz talebini reddetti
Çin'de mahkeme, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 15 yıl hapis cezası aldıktan sonra yeniden yargılanarak idam cezasına mahkum edilen Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'in temyiz başvurusunu reddetti.
Liaoning Eyaleti Yüksek Halk Mahkemesi, Kanadalı hükümlünün temyiz talebini reddederek, davayı en üst mahkeme olan Çin Yüksek Halk Mahkemesi'ne gönderdi.
Schellenberg, 2018'de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 15 yıl hapse mahkum edilmiş, ardından 2019'da yeniden yargılanarak 1 gün süren duruşmada idama mahkum edilmişti.
Schellenberg'in yeniden yargılanması, Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin sahibi Ren Zhengfei' nin kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü'nün ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver kentinde gözaltına alınmasının ardından gelmişti.
Barton: Bu hükmü en güçlü şekilde kınıyoruz
Temyiz duruşmasını izlemek üzere Liaoning eyaletine giden Kanada'nın Pekin Büyükelçisi Dominic Barton, temyiz talebinin reddine ilişkin, "Bu hükmü en güçlü şekilde kınıyor ve Çin'e Robert'a merhamet gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.
Büyükelçi Barton, sanığa yeniden yargılama sonrası verilen cezanın, 'acımasız, insanlık dışı ve keyfi' olduğunu savundu.
Huawei yöneticisi Meng Wanzhou'nun tutuklanmasının ardından Çin, ayrıca, Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile iş insanı Michael Spavor'u "Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla gözaltına almıştı.
Çin'de idam cezalarının infazı için Çin Yüksek Halk Mahkemesinin onayı gerekiyor.