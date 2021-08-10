https://tr.sputniknews.com/20210810/cin-yargisi-kanadali-hukumlunun-idam-cezasini-temyiz-talebini-reddetti-1047201810.html

Çin yargısı, Kanadalı hükümlünün idam cezasını temyiz talebini reddetti

Çin yargısı, Kanadalı hükümlünün idam cezasını temyiz talebini reddetti

Çin'de mahkeme, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 15 yıl hapis cezası aldıktan sonra yeniden yargılanarak idam cezasına mahkum edilen Kanada vatandaşı Robert... 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T13:20+0300

2021-08-10T13:20+0300

2021-08-10T13:20+0300

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çin

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kaçakçı

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Liaoning Eyaleti Yüksek Halk Mahkemesi, Kanadalı hükümlünün temyiz talebini reddederek, davayı en üst mahkeme olan Çin Yüksek Halk Mahkemesi'ne gönderdi.Schellenberg, 2018'de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 15 yıl hapse mahkum edilmiş, ardından 2019'da yeniden yargılanarak 1 gün süren duruşmada idama mahkum edilmişti.Schellenberg'in yeniden yargılanması, Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin sahibi Ren Zhengfei' nin kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü'nün ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver kentinde gözaltına alınmasının ardından gelmişti.Barton: Bu hükmü en güçlü şekilde kınıyoruzTemyiz duruşmasını izlemek üzere Liaoning eyaletine giden Kanada'nın Pekin Büyükelçisi Dominic Barton, temyiz talebinin reddine ilişkin, "Bu hükmü en güçlü şekilde kınıyor ve Çin'e Robert'a merhamet gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.Büyükelçi Barton, sanığa yeniden yargılama sonrası verilen cezanın, 'acımasız, insanlık dışı ve keyfi' olduğunu savundu.Huawei yöneticisi Meng Wanzhou'nun tutuklanmasının ardından Çin, ayrıca, Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile iş insanı Michael Spavor'u "Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla gözaltına almıştı.Çin'de idam cezalarının infazı için Çin Yüksek Halk Mahkemesinin onayı gerekiyor.

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çin, kanada, idam cezası, mahkeme, uyuşturucu, karar, kaçakçı, çin halk cumhuriyeti