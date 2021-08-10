https://tr.sputniknews.com/20210810/cumhurbaskani-erdogan-cibuti-cumhurbaskani-guelleh-ile-telefonda-gorustu-1047906179.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Cibuti ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini... 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T22:51+0300

2021-08-10T22:51+0300

2021-08-10T22:51+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

ismail ömer guelleh

telefon görüşmesi

iletişim başkanlığı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cibuti ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh'e gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.

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recep tayyip erdoğan, ismail ömer guelleh, telefon görüşmesi, iletişim başkanlığı