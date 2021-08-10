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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Cibuti ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini... 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T22:51+0300
2021-08-10T22:51+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
ismail ömer guelleh
telefon görüşmesi
iletişim başkanlığı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cibuti ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh'e gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.
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recep tayyip erdoğan, ismail ömer guelleh, telefon görüşmesi, iletişim başkanlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ile telefonda görüştü

22:51 10.08.2021
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© AA
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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Cibuti ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh'e gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cibuti ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh'e gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.
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