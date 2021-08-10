Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210810/cumhuriyet-tarihinin-suctan-elde-edilen-gelire-yonelik-ilk-tarihi-eser-kacakciligi-operasyonu-30-1045206060.html
30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 76 gözaltı
30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 76 gözaltı
Cumhuriyet tarihinin "suçtan elde edilen gelire" yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 92 şüpheliden 76'sı... 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T09:11+0300
2021-08-10T12:00+0300
türkiye
dünya
haberler
suç
tarihi eser
kaçak
kaçakçı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0e/1044726232_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_4a8bf543f2669a1e91586489ba23e8d8.jpg
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uluslararası&nbsp;tarihi&nbsp;eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen suç şebekesine yönelik "Anadolu" adı verilen operasyon başlatıldı.Türkiye'de kaçak kazıcı yapanlar, koleksiyonerler ve toplayıcılar aracılığıyla elde edilen&nbsp;tarihi&nbsp;eserlerin organize suç örgütü tarafından kurye kullanılarak yasa dışı yollardan yurt dışına çıkartıldığı tespit edildi.Yaklaşık 2 yıl önce çalışma başlatan KOM birimleri, söz konusu suç şebekesinin elebaşı aracılığıyla örgütün üyeleri, yurt içi ve yurt dışı bağlantılarını deşifre etti.Örgütün&nbsp;tarihi&nbsp;eserleri kuryeler aracılığıyla ABD ve Avrupa'ya kaçırdığının tespit edilmesinin ardından bu ülkelerdeki müzayede evlerinin katalogları da incelendi.Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanlarının da incelemesinin ardından ABD ve Avrupa'daki 9 müzayede salonundaki 52&nbsp;tarihi&nbsp;eserin açık artırma yöntemiyle satılmak üzere kataloglara konulduğu belirlendi.Söz konusu müzayede evleri tarafından örgüt üyelerinin hesaplarına&nbsp;tarihi&nbsp;eserlerin satış bedeli olarak mevcut kur üzerinden yaklaşık 26 milyon lira değerinde döviz gönderildiği tespit edildi. Müzayede evlerindeki bazı satışların, sahte sahiplik belgeleri üzerinden gerçekleştirildiği tespit edildi.Adana merkezli operasyonÇalışmaların tamamlanması, şüphelilerin kimlik tespiti ve suç unsurlarının delillendirilmesinin ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine KOM Başkanlığı koordinesinde harekete geçen ekipler, Adana merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.Sabah erken saatlerde 91'i ikamet, 17'si iş yeri olmak üzere 108 adrese operasyon düzenleyen ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında 5 koleksiyonerin de yer aldığı 92 şüpheliden 76'sını gözaltına aldı.Önceden belirlenen adreslerde aramaların devam ettiği ve çok sayıda&nbsp;tarihi&nbsp;eserin operasyon kapsamında ele geçirildiği belirtildi.Cumhuriyet&nbsp;tarihinin "suçtan elde edilen gelire" yönelik ilk&nbsp;tarihi&nbsp;eser kaçakçılığı operasyonu olduğu belirtilen çalışma kapsamında aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 7 şüphelinin tüm mal varlıklarına el konulma talebinde bulunulacağı ifade edildi.Mersin'in Silifke ilçesinde bir otelde gözaltına alınan örgüt elebaşının&nbsp;tarihi&nbsp;eser kaçakçılığından 3 suç kaydı olduğu belirtildi.Öte yandan yaklaşık 2 yıl süren soruşturma sürecinde Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan’da gerçekleştirilen 4 ayrı ara yakalamada 4 bin 122&nbsp;tarihi&nbsp;eser ele geçirildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0e/1044726232_144:0:893:562_1920x0_80_0_0_1bccdb1165c3ed8658cf98ceb2c1fca5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, haberler, suç, tarihi eser, kaçak, kaçakçı

30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 76 gözaltı

09:11 10.08.2021 (güncellendi: 12:00 10.08.2021)
© AAgözaltı, tutuklama
gözaltı, tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© AA
Abone ol
Cumhuriyet tarihinin "suçtan elde edilen gelire" yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 92 şüpheliden 76'sı gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen suç şebekesine yönelik "Anadolu" adı verilen operasyon başlatıldı.
Türkiye'de kaçak kazıcı yapanlar, koleksiyonerler ve toplayıcılar aracılığıyla elde edilen tarihi eserlerin organize suç örgütü tarafından kurye kullanılarak yasa dışı yollardan yurt dışına çıkartıldığı tespit edildi.
Yaklaşık 2 yıl önce çalışma başlatan KOM birimleri, söz konusu suç şebekesinin elebaşı aracılığıyla örgütün üyeleri, yurt içi ve yurt dışı bağlantılarını deşifre etti.
Örgütün tarihi eserleri kuryeler aracılığıyla ABD ve Avrupa'ya kaçırdığının tespit edilmesinin ardından bu ülkelerdeki müzayede evlerinin katalogları da incelendi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanlarının da incelemesinin ardından ABD ve Avrupa'daki 9 müzayede salonundaki 52 tarihi eserin açık artırma yöntemiyle satılmak üzere kataloglara konulduğu belirlendi.
Söz konusu müzayede evleri tarafından örgüt üyelerinin hesaplarına tarihi eserlerin satış bedeli olarak mevcut kur üzerinden yaklaşık 26 milyon lira değerinde döviz gönderildiği tespit edildi. Müzayede evlerindeki bazı satışların, sahte sahiplik belgeleri üzerinden gerçekleştirildiği tespit edildi.

Adana merkezli operasyon

Çalışmaların tamamlanması, şüphelilerin kimlik tespiti ve suç unsurlarının delillendirilmesinin ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine KOM Başkanlığı koordinesinde harekete geçen ekipler, Adana merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.
Sabah erken saatlerde 91'i ikamet, 17'si iş yeri olmak üzere 108 adrese operasyon düzenleyen ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında 5 koleksiyonerin de yer aldığı 92 şüpheliden 76'sını gözaltına aldı.
Önceden belirlenen adreslerde aramaların devam ettiği ve çok sayıda tarihi eserin operasyon kapsamında ele geçirildiği belirtildi.
Cumhuriyet tarihinin "suçtan elde edilen gelire" yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonu olduğu belirtilen çalışma kapsamında aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 7 şüphelinin tüm mal varlıklarına el konulma talebinde bulunulacağı ifade edildi.
Mersin'in Silifke ilçesinde bir otelde gözaltına alınan örgüt elebaşının tarihi eser kaçakçılığından 3 suç kaydı olduğu belirtildi.
Öte yandan yaklaşık 2 yıl süren soruşturma sürecinde Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan’da gerçekleştirilen 4 ayrı ara yakalamada 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi.
100000
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:00Kayseri’de gözleri oyulmuş ölü köpek bulundu
11:51RTÜK'ten Aşk Mantık İntikam dizisine ceza
11:50Angry Birds'ün geliştiricisi Rovio, Türk oyun şirketini satın alıyor
11:25Rusya’da bir Kovid-19 hastanesinde kedi kurtarma operasyonu
11:04İstanbul Çekmeköy'de silahlı çatışma: 1 yaralı
11:03Yeni Zelanda, sınırlarını aşı çalışmaları tamamlanınca açacak
10:55Kayınvalidesini öldüren damat: Namus davası nedeniyle yaptım
10:50Bakan Pakdemirli: Ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürdük
10:38İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu: Aşı olsanız da pozitif olabilirsiniz
10:31Taliban, Afganistan'da 10. vilayet merkezini de ele geçirdi
10:19Sanayi üretimi Haziran'da yıllık yüzde 23.9 arttı
10:18Almanya: Taliban iktidarı ele geçirip şeriat getirirse Afganistan'a mali yardımı keseriz
10:13Doç. Dr. Doğan'dan Delta varyantı uyarısı: 'Yalancı güven hissi hataya götürür'
10:13Kamçatka’da helikopter göle düştü
10:04Hürriyet yazarı Bayer: Büyük orman yangınları İstanbul’u cayır cayır yakabilir
09:34Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi durumumuz söz konusu olamaz
09:31'Prim günü eksik olana erken emeklilik imkanı'
09:24Japonya'da parçalanan kargo gemisinde petrol sızıntısı
09:16Kovid-19 PCR testlerinde varyant endişesi
09:00İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Bartın'da 318, Kastamonu'da 210, Sinop'ta 106 kişi tahliye edildi