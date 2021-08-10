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https://tr.sputniknews.com/20210810/damada-bitcoin-taktilar-1047201231.html
Düğünde damada Bitcoin taktılar
Düğünde damada Bitcoin taktılar
Diyarbakır'da dünya evine giren Mahsum Yıldırım’a düğününde ağabeyi Mehmet Nur Yıldırım tarafından, içinde bin TL’lik Bitcoin bulunan hesap cüzdanı takıldı. 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T13:10+0300
2021-08-10T13:10+0300
2021-08-10T13:12+0300
diyarbakır
düğün
damat
gelin
takı
bitcoin
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, Ruken ve Mahsum Yıldırım çiftinin düğünü, farklı bir takı törenine sahne oldu. Çiftin takı töreninde, para ve altının yanı sıra sanal para birimi Bitcoin de takıldı.Kuyumculuk yapan Mehmet Nur Yıldırım, içinde bin TL’lik Bitcoin bulunan cüzdanın şifresini karekod formatında kağıda bastırarak kardeşi Mahsum Yıldırım'a taktı. Hem gelin ve damat hem de davetliler Bitcoin'in takılmasının ardından şaşkınlıklarını gizleyemedi.Kağıda karekod yöntemiyle basılan özel anahtar sayesinde kişi, cep telefonuyla karekodu okutarak, kendi Bitcoin cüzdanına tutarı aktarabiliyor.
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diyarbakır, düğün, damat, gelin, takı, bitcoin
Düğünde damada Bitcoin taktılar 13:10 10.08.2021 (güncellendi: 13:12 10.08.2021)
Diyarbakır'da dünya evine giren Mahsum Yıldırım’a düğününde ağabeyi Mehmet Nur Yıldırım tarafından, içinde bin TL’lik Bitcoin bulunan hesap cüzdanı takıldı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, Ruken ve Mahsum Yıldırım çiftinin düğünü, farklı bir takı törenine sahne oldu. Çiftin takı töreninde, para ve altının yanı sıra sanal para birimi Bitcoin de takıldı.
Kuyumculuk yapan Mehmet Nur Yıldırım, içinde bin TL’lik
Bitcoin bulunan cüzdanın şifresini karekod formatında kağıda bastırarak kardeşi Mahsum Yıldırım'a taktı.
Hem gelin ve damat hem de davetliler Bitcoin'in takılmasının ardından şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Kağıda karekod yöntemiyle basılan
özel anahtar sayesinde kişi, cep telefonuyla karekodu okutarak, kendi Bitcoin cüzdanına tutarı aktarabiliyor.