Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı

Ankara'da 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, bir otelde iki kişinin cinsel saldırısına uğradığını belirterek M.A. ile Y.G. hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Kaplan, daha sonra Çankaya ilçesindeki bir sitenin 15. katından atlayarak yaşamına son vermişti.Aranan Y.G, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.Olayla ilgili daha önce gözaltına alınan M.A. çıkarıldığı hakimlikçe 'adli kontrol hükümleri' uygulanarak serbest bırakılmıştı.
Ankara'da yaşamına son veren 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında aranan şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, bir otelde iki kişinin cinsel saldırısına uğradığını belirterek M.A. ile Y.G. hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Kaplan, daha sonra Çankaya ilçesindeki bir sitenin 15. katından atlayarak yaşamına son vermişti.
Aranan Y.G, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Olayla ilgili daha önce gözaltına alınan M.A. çıkarıldığı hakimlikçe 'adli kontrol hükümleri' uygulanarak serbest bırakılmıştı.