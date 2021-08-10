https://tr.sputniknews.com/20210810/eda-nur-kaplanin-intihariyla-ilgili-gozaltina-alinan-supheli-adli-kontrolle-serbest-birakildi-1047902399.html

Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı

Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı

Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla... 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T20:44+0300

2021-08-10T20:44+0300

2021-08-10T21:32+0300

türkiye

tecavüz

intihar

eda nur kaplan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/09/1045199590_9:0:720:400_1920x0_80_0_0_49f5f1bc7e1d0537b3739cbf4a1bd572.jpg

Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırı suçu iddiasıyla ilgili gözaltına alınan Yusuf G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından "konutu terk etmeme" şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.Çankaya’da bir binanın 15’inci katından atlayarak yaşamına son veren 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan Yusuf G., Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanmasının ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Yusuf G.'ye çıkarıldığı mahkemece hakkında "konutu terk etmeme" şartıyla adli kontrol kararı verildi.Başsavcılık şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz ettiÖte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti.Sulh ceza hakimliğine sunulan itiraz dilekçesinde, şüphelinin isnat edilen suçu işlediğine dair kuvvetli şüphenin bulunduğu belirterek şu ifadelere yer verildi:Ankara Başsavcılığı: Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili 2. şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

https://tr.sputniknews.com/20210809/tecavuze-ugradigini-bildirdi-gozaltina-alinan-sahis-serbest-birakildi-18-yasindaki-eda-nur-kaplan-1045196118.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Haber bandı

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tecavüz, intihar, eda nur kaplan