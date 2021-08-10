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Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı
Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı
Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla... 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T20:44+0300
2021-08-10T21:32+0300
türkiye
tecavüz
intihar
eda nur kaplan
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Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırı suçu iddiasıyla ilgili gözaltına alınan Yusuf G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından "konutu terk etmeme" şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.Çankaya’da bir binanın 15’inci katından atlayarak yaşamına son veren 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan Yusuf G., Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanmasının ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Yusuf G.'ye çıkarıldığı mahkemece hakkında "konutu terk etmeme" şartıyla adli kontrol kararı verildi.Başsavcılık şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz ettiÖte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti.Sulh ceza hakimliğine sunulan itiraz dilekçesinde, şüphelinin isnat edilen suçu işlediğine dair kuvvetli şüphenin bulunduğu belirterek şu ifadelere yer verildi:Ankara Başsavcılığı: Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili 2. şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı
https://tr.sputniknews.com/20210809/tecavuze-ugradigini-bildirdi-gozaltina-alinan-sahis-serbest-birakildi-18-yasindaki-eda-nur-kaplan-1045196118.html
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tecavüz, intihar, eda nur kaplan

Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı

20:44 10.08.2021 (güncellendi: 21:32 10.08.2021)
© DHAEda Nur Kaplan
Eda Nur Kaplan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© DHA
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Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırı suçu iddiasıyla ilgili gözaltına alınan Yusuf G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından "konutu terk etmeme" şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.
Çankaya’da bir binanın 15’inci katından atlayarak yaşamına son veren 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan Yusuf G., Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanmasının ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.
Ankara'da 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, polise giderek cinsel saldırıya uğradığını bildirdi. Gözaltına alınan şahıs, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Eda Nur Kaplan yaşamına son verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
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Soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Yusuf G.'ye çıkarıldığı mahkemece hakkında "konutu terk etmeme" şartıyla adli kontrol kararı verildi.

Başsavcılık şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti.
Sulh ceza hakimliğine sunulan itiraz dilekçesinde, şüphelinin isnat edilen suçu işlediğine dair kuvvetli şüphenin bulunduğu belirterek şu ifadelere yer verildi:
"Şüpheliye isnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak ilgili kararın kaldırılmasına ve şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verilmesine kamu adına itirazen talep olunur."

Ankara Başsavcılığı: Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili 2. şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

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