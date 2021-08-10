https://tr.sputniknews.com/20210810/edanur-kaplanin-intihariyla-ilgili-gozaltina-alinan-yusuf-g-icin-tutuklama-talebi-1047693654.html

Edanur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan Yusuf G. için tutuklama talebi

Edanur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan Yusuf G. için tutuklama talebi

Edanur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan Yusuf G. 'nitelikli cinsel saldırı suçu'ndan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk... 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T18:59+0300

2021-08-10T18:59+0300

2021-08-10T19:11+0300

eda nur kaplan

kadın cinayeti

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Ankara'da annesine veda mesajı gönderdikten sonra yaşamına son veren Eda Nur Kaplan'a (18) 1 hafta önce cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen iki kişiden Yusuf G., 'nitelikli cinsel saldırı suçu'ndan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.Ne olmuştu? Eda Nur Kaplan, cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduktan 1 hafta sonra Çankaya Alacaatlı Mahallesi'ndeki 15'inci kattaki evin balkonundan atlayarak intihar etmişti. Eda Nur Kaplan'ın şikayet şüphelilerden Mehmet A. gözaltına alınmıştı. Mehmet A.'nın sorgusunda, diğer kişinin adının Yusuf G. olduğu öğrenilmiş ve yakalanması için çalışma başlatılmıştı.Mehmet A. adlı erkek gözaltına alındıktan sonra 'delil yetersizliği' gerekçesiyle adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eda nur kaplan, kadın cinayeti