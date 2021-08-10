https://tr.sputniknews.com/20210810/elazigda-yildirim-elektrik-diregine-isabet-etti-il-genelinde-elektrikler-kesildi-1047907484.html

Elazığ’da yıldırım elektrik direğine isabet etti, il genelinde elektrikler kesildi

Elazığ’da yıldırım elektrik direğine isabet etti, il genelinde elektrikler kesildi

Elazığ’da yıldırımın TEİAŞ'a ait elektrik direğine isabet etmesi sonucu kablolar patladı. Olay sonrası kent genelinde elektrikler kesildi. 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T23:37+0300

2021-08-10T23:37+0300

2021-08-10T23:37+0300

türkiye

elazığ

elektrik kesintisi

yıldırım

türkiye elektrik iletim a.ş. (teiaş)

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Elazığ’da gün boyu etkili olan yıldırımlardan biri, Güney Çevre Yolunda bulunan TEİAŞ'a ait elektrik kablosuna isabet etti.Yıldırımın düşmesi ile elektrik kabloları patlarken Elazığ genelinde elektrikler kesildi. Yıldırımın isabet ettiği bölgeye gelen ekipler çalışma başlattı.Yetkililer, çalışmaların tamamlanması ile bölge genelinde elektriklerin yeniden verileceğini kaydetti.

türkiye

elazığ

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elazığ, elektrik kesintisi, yıldırım, türkiye elektrik iletim a.ş. (teiaş)