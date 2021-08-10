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Elazığ’da yıldırım elektrik direğine isabet etti, il genelinde elektrikler kesildi
Elazığ’da yıldırım elektrik direğine isabet etti, il genelinde elektrikler kesildi
Elazığ’da yıldırımın TEİAŞ'a ait elektrik direğine isabet etmesi sonucu kablolar patladı. Olay sonrası kent genelinde elektrikler kesildi. 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T23:37+0300
2021-08-10T23:37+0300
2021-08-10T23:37+0300
türkiye
elazığ
elektrik kesintisi
yıldırım
türkiye elektrik iletim a.ş. (teiaş)
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Elazığ’da gün boyu etkili olan yıldırımlardan biri, Güney Çevre Yolunda bulunan TEİAŞ'a ait elektrik kablosuna isabet etti.Yıldırımın düşmesi ile elektrik kabloları patlarken Elazığ genelinde elektrikler kesildi. Yıldırımın isabet ettiği bölgeye gelen ekipler çalışma başlattı.Yetkililer, çalışmaların tamamlanması ile bölge genelinde elektriklerin yeniden verileceğini kaydetti.
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elazığ, elektrik kesintisi, yıldırım, türkiye elektrik iletim a.ş. (teiaş)
Elazığ’da yıldırım elektrik direğine isabet etti, il genelinde elektrikler kesildi
Elazığ’da yıldırımın TEİAŞ'a ait elektrik direğine isabet etmesi sonucu kablolar patladı. Olay sonrası kent genelinde elektrikler kesildi.
Elazığ’da gün boyu etkili olan yıldırımlardan biri, Güney Çevre Yolunda bulunan TEİAŞ'a ait elektrik kablosuna isabet etti.
Yıldırımın düşmesi ile elektrik kabloları patlarken Elazığ genelinde elektrikler kesildi. Yıldırımın isabet ettiği bölgeye gelen ekipler çalışma başlattı.
Yetkililer, çalışmaların tamamlanması ile bölge genelinde elektriklerin yeniden verileceğini kaydetti.