https://tr.sputniknews.com/20210810/erdogan-senegal-cumhurbaskani-ile-gorustu-1047903664.html

Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı ile görüştü

Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Senegal ilişkilerini geliştirecek hususlar... 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T21:32+0300

2021-08-10T21:32+0300

2021-08-10T21:32+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

türkiye

senegal

macky sall

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Senegal Cumhurbaşkanı Sally'e, gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.

türkiye

senegal

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recep tayyip erdoğan, türkiye, senegal, macky sall