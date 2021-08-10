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https://tr.sputniknews.com/20210810/erdogan-senegal-cumhurbaskani-ile-gorustu-1047903664.html
Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı ile görüştü
Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Senegal ilişkilerini geliştirecek hususlar... 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T21:32+0300
2021-08-10T21:32+0300
2021-08-10T21:32+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
türkiye
senegal
macky sall
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Senegal Cumhurbaşkanı Sally'e, gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.
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recep tayyip erdoğan, türkiye, senegal, macky sall
Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Senegal ilişkilerini geliştirecek hususlar bölgesel konular ele alındı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Senegal Cumhurbaşkanı Sally'e, gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.