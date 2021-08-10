https://tr.sputniknews.com/20210810/etiyopya-basbakani-ahmed-tum-vatandaslari-orduya-katilmaya-cagirdi-1047418352.html

Etiyopya Başbakanı Ahmed, tüm vatandaşları orduya katılmaya çağırdı

Etiyopya Başbakanı Ahmed, tüm vatandaşları orduya katılmaya çağırdı

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, tüm vatandaşları orduya katılmaya ve kuzeyde ilerleyişini sürdüren isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (THKC) karşı savaşmaya... 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T17:15+0300

2021-08-10T17:15+0300

2021-08-10T17:15+0300

etiyopya

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Etiyopya'da Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin ilerleyişi üzerine seferberlik ilan edildi.Başbakan Ahmed, tüm vatandaşlara orduya katılmaya ve kuzeyde ilerleyişini sürdüren isyancı THKC'ye karşı savaşma çağrısında bulundu.Etiyopya merkezi yönetiminin ordusunu Tigray Bölgesi'nde yenmesinin ardından Amhara bölgesine saldıran THKC, ilerleyişini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Amhara bölgesindeki tarihi Lalilbela şehrini ele geçiren THKC savaşçıları bu kez de aynı bölgedeki stratejik Weldiya şehrini ele geçirdi.Etnisiteye göre ayrılmış geniş yetkilere sahip 10 özerk bölgeye dayanan Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'nde uzun yıllardır Ahmed'in başbakanlığındaki hükümet ile Tigray bölgesini yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile çatışıyor.

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