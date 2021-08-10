https://tr.sputniknews.com/20210810/eyupsultanda-is-yerinde-patlama-yaralilar-var-1047547830.html

Eyüpsultan'da iş yerinde patlama: Yaralılar var

Eyüpsultan'da iş yerinde patlama: Yaralılar var

İstanbul Eyüpsultan'da bir iş yerinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. 10.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-10T18:04+0300

2021-08-10T18:04+0300

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patlama

eyüpsultan

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Eyüpsultan'da Rami Kışla Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde patlama oldu. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

eyüpsultan

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patlama, eyüpsultan