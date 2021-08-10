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Eyüpsultan'da iş yerinde patlama: Yaralılar var
Eyüpsultan'da iş yerinde patlama: Yaralılar var
İstanbul Eyüpsultan'da bir iş yerinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. 10.08.2021, Sputnik Türkiye
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patlama
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Eyüpsultan'da Rami Kışla Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde patlama oldu. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
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patlama, eyüpsultan

Eyüpsultan'da iş yerinde patlama: Yaralılar var

18:04 10.08.2021 (güncellendi: 18:24 10.08.2021)
© DHAEyüpsultan'da iş yerinde patlama
Eyüpsultan'da iş yerinde patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© DHA
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İstanbul Eyüpsultan'da bir iş yerinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
Eyüpsultan'da Rami Kışla Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde patlama oldu.
Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
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