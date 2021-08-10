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Fatih Altaylı: Bu göç sorunu artık Türkiye’nin 'beka meselesidir'
Fatih Altaylı: Bu göç sorunu artık Türkiye’nin 'beka meselesidir'
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Çok açık bir 'İşgal Ordusu' haline gelmiş olan bu göç sorunu artık Türkiye’nin 'beka meselesidir.' Türkiye’yi 40 yıldır PKK... 10.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-10T13:08+0300
2021-08-10T13:08+0300
suriye
afganistan
türkiye
fatih altaylı
beka
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Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, son dönemde sıkça tartışılan 'göçmenler' konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.'Dursun bu hayasızca akın' başlıklı yazısında sözlerine "Ülkemize, vatanımıza karşı çok açık biçimde Mehmet Akif’in sözleri ile 'Hayasızca akın' var. Ve bu akın giderek daha net ortaya çıkıyor ki, bir yabancı plan program" diye başlayan Altaylı, 'ABD'nin yönlendirdiği Afganları İran'ın kendi sınırından alıp Türkiye sınırına bıraktığını' savundu.Altaylı, "Yine ABD’nin yönlendirmesi ile Suriye’nin kuzeyinde bir 'tehcir' uygulanarak burada bir etnik temizlik yapılıyor ve buradan süpürülen gruplar Türkiye’ye yığılıyor" ifadesini kullandığı yazısına şöyle devam etti:"Bu en aptalın bile görebileceği kadar net bir plan. Bunun Türkiye’ye karşı planlanmış bir sivil saldırı olduğu ve Türkiye’yi orta vadede bitirmeye yönelik olduğunu görmemek için aptal olmak bile yetmez. 5 küsur milyon Suriyeli, şimdilik 2 milyonu aşkın ama sayıları giderek artan 'Genç Erkek Afgan', 1 milyona yakın farklı etnisitelerden Iraklı, Afrikalı ve Orta Asyalı göçmen Türkiye’nin bu kadar kısa sürede sindirebileceği bir yük değildir. Bırakın Türkiye’yi birkaç yüz milyonluk nüfusa ve Türkiye’nin onlarca katı ulusal gelire ve ekonomik büyüklüğe ve toprak alanına sahip ülkeler bile böyle bir yükü kaldıramaz. AB’den gelecek birkaç milyar euro, ABD’den gelecek kısa vadeli siyasal destek, geçici olarak kapatılacak birkaç dava dosyası ve belki seçimde birkaç yüz bin oy için Türkiye’nin geleceği karartılıyor.'Türkiye’yi 40 yıldır PKK ile dağıtamayanlar şimdi artık yeni bir oyun denemektedir'Çok açık söylüyorum. Bir kez daha söylüyorum. Göçmenliği veya geçici koruma altında olma statüsünü çoktan geride bırakmış ve çok açık bir 'İşgal Ordusu' haline gelmiş olan bu göç sorunu artık Türkiye’nin 'beka meselesidir' Türkiye’yi 40 yıldır PKK ile dağıtamayanlar şimdi artık yeni bir oyun denemektedir.'Eğer bu oyun yakın zamanda durmaz ise Türkiye’nin geleceği yoktur'Türkiye’yi yönetenler şimdiye kadar başarı ile bu oyunun bir parçası haline getirilmiştir. Ama çok açık söyleyeyim, eğer bu oyun yakın zamanda durmaz ise Türkiye’nin geleceği yoktur. 'Yakın zaman nedir?' diye soracak olursanız. O yakın zaman aslında 'dündü'."
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suriye, afganistan, türkiye, fatih altaylı, beka

Fatih Altaylı: Bu göç sorunu artık Türkiye’nin 'beka meselesidir'

13:08 10.08.2021
© Fotoğraf : TwitterFatih Altaylı
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Çok açık bir 'İşgal Ordusu' haline gelmiş olan bu göç sorunu artık Türkiye’nin 'beka meselesidir.' Türkiye’yi 40 yıldır PKK ile dağıtamayanlar şimdi artık yeni bir oyun denemektedir" dedi.
Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, son dönemde sıkça tartışılan 'göçmenler' konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
'Dursun bu hayasızca akın' başlıklı yazısında sözlerine "Ülkemize, vatanımıza karşı çok açık biçimde Mehmet Akif’in sözleri ile 'Hayasızca akın' var. Ve bu akın giderek daha net ortaya çıkıyor ki, bir yabancı plan program" diye başlayan Altaylı, 'ABD'nin yönlendirdiği Afganları İran'ın kendi sınırından alıp Türkiye sınırına bıraktığını' savundu.
Altaylı, "Yine ABD’nin yönlendirmesi ile Suriye’nin kuzeyinde bir 'tehcir' uygulanarak burada bir etnik temizlik yapılıyor ve buradan süpürülen gruplar Türkiye’ye yığılıyor" ifadesini kullandığı yazısına şöyle devam etti:
"Bu en aptalın bile görebileceği kadar net bir plan. Bunun Türkiye’ye karşı planlanmış bir sivil saldırı olduğu ve Türkiye’yi orta vadede bitirmeye yönelik olduğunu görmemek için aptal olmak bile yetmez. 5 küsur milyon Suriyeli, şimdilik 2 milyonu aşkın ama sayıları giderek artan 'Genç Erkek Afgan', 1 milyona yakın farklı etnisitelerden Iraklı, Afrikalı ve Orta Asyalı göçmen Türkiye’nin bu kadar kısa sürede sindirebileceği bir yük değildir.
Bırakın Türkiye’yi birkaç yüz milyonluk nüfusa ve Türkiye’nin onlarca katı ulusal gelire ve ekonomik büyüklüğe ve toprak alanına sahip ülkeler bile böyle bir yükü kaldıramaz. AB’den gelecek birkaç milyar euro, ABD’den gelecek kısa vadeli siyasal destek, geçici olarak kapatılacak birkaç dava dosyası ve belki seçimde birkaç yüz bin oy için Türkiye’nin geleceği karartılıyor.

'Türkiye’yi 40 yıldır PKK ile dağıtamayanlar şimdi artık yeni bir oyun denemektedir'

Çok açık söylüyorum. Bir kez daha söylüyorum. Göçmenliği veya geçici koruma altında olma statüsünü çoktan geride bırakmış ve çok açık bir 'İşgal Ordusu' haline gelmiş olan bu göç sorunu artık Türkiye’nin 'beka meselesidir' Türkiye’yi 40 yıldır PKK ile dağıtamayanlar şimdi artık yeni bir oyun denemektedir.

'Eğer bu oyun yakın zamanda durmaz ise Türkiye’nin geleceği yoktur'

Türkiye’yi yönetenler şimdiye kadar başarı ile bu oyunun bir parçası haline getirilmiştir. Ama çok açık söyleyeyim, eğer bu oyun yakın zamanda durmaz ise Türkiye’nin geleceği yoktur. 'Yakın zaman nedir?' diye soracak olursanız. O yakın zaman aslında 'dündü'."
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